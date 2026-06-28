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futebol "Hoje foi uma crise técnica", lamenta Hélio após derrota do Náutico Timbu perdeu por 1x0 para o Goiás, no Esporte da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro, e chegou ao quinto jogo seguido sem triunfos na temporada

O Náutico chegou ao quinto jogo consecutivo sem vitórias na temporada após perder por 1x0 para o Goiás, no Esporte da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mas diferente dos tropeços anteriores, em que considerou o time com algumas reações positivas mesmo sem triunfos, o técnico Hélio dos Anjos classificou o revés perante o Esmeraldino como o pior em casa sob seu comando. Fruto de uma “crise técnica”.

“Hoje foi uma crise técnica. Não houve isso contra Novorizontino, Fortaleza ou no mais difícil que fizemos, contra o Vila Nova, por tudo que aconteceu, com uma reação maravilhosa após tomar 3x0 com 30 minutos de jogo. Mas esse de agora foi o pior jogo que comandei nos Aflitos. Eu me lembro de algumas derrotas, como a do jogo do Criciúma, mas essa foi a pior. O desequilíbrio foi de ter três jogadores normais. Tecnicamente normais, fazendo as funções, mas não são decisivos, são de complemento. Tendo um desequilíbrio técnico grande, é mais do que nunca uma responsabilidade do treinador. A crise técnica não foi de um jogador, mas sim do comando. Tenho de assumir que foi um momento sem lucidez alguma”, lamentou.

“Quem apostou no Saraiva? Eu. Então tenho que me questionar. Quem apostou no Jance? Eu. Então não posso questioná-lo. A mesma coisa com Índio. Eu que coloco o time para jogar. A responsabilidade é minha. Hoje eu saio preocupado. Não saí assim depois do jogo contra o Vila, Novorizontino ou Fortaleza, mas hoje eu saí. Só que o mundo não acabou. Tirei alguns jogadores da relação e tenho motivo. Não por falta de empenho, indisciplina, mas tive de fazer isso para criar aquilo que para o treinador é fundamental: competitividade interna”, completou.

Os únicos elogios de Hélio no dia foram para os mais de sete mil torcedores que marcaram presença nos Aflitos no jogo.

“Quando entrei no campo, eu espantei com o número de torcedores, mas positivamente. Fui ao clube cedo e parecia que não tinha ninguém na cidade. Bem vazia, trânsito tranquilo. Falei que não ia dar ninguém. Mas quem veio aqui abriu mão de São Pedro. Olha a presença do torcedor. O que ele cobrou da gente? Ele nos deu condição para jogar, mas nosso time ‘pesou a perna’...Tenho interesse em ganhar com o Náutico. Sou pago para isso. O grupo não é ruim de trabalho. Ele é muito bom, mas não podemos ter essa reação”, declarou.

O Náutico encerrou a rodada na 12ª posição, com 20 pontos. Na próxima rodada, o Timbu recebe o Juventude, domingo (5), novamente nos Aflitos.

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