SELEÇÃO HOLANDESA Seleção da Holanda descarta Depay em convocação para os últimos jogos do ano O atacante do Corinthians não apareceu na lista anunciada pelo técnico Ronald Koeman, nesta sexta-feira (8)

Ainda não foi desta vez que Memphis Depay voltará à seleção da Holanda. O atacante do Corinthians não apareceu na lista anunciada pelo técnico Ronald Koeman, nesta sexta-feira (8), para os últimos jogos da equipe neste ano, contra Hungria e Bósnia-Herzegovina, pela fase de grupos da Liga das Nações da Uefa.

Depay não defende a seleção holandesa desde a Eurocopa, disputada entre junho e julho deste ano. A última partida do corintiano pela equipe nacional foi a semifinal da competição, quando foi titular e participou da derrota para a Inglaterra por 2x1. Depois da Euro, o atacante passou dois meses sem jogar e voltou a campo em sua estreia pelo time paulista, no dia 21 de setembro.

Memphis chegou ao Corinthins em setembro e já atuou por nove jogos com a camisa alvinegra - Foto: Danilo/Meu Timão

Desde então, o jogador ganhou minutos gradualmente nas partidas do Brasileirão e da Copa Sul-Americana - não pôde ser inscrito na Copa do Brasil. Foram nove partidas até agora, sendo seis como titular - marcou dois gols. A última delas foi justamente o clássico com o Palmeiras, disputado na última segunda-feira, pelo Brasileirão.

Apesar do retorno aos gramados e da retomada do ritmo de jogo, Depay foi preterido por Koeman, que preferiu dar prosseguimento à renovação da equipe holandesa. O treinador chamou sete atacantes para esta Data Fifa, seis deles mais novos que o jogador do Corinthians, de 30 anos.

Brian Brobbey tem 22, enquanto Cody Gakpo, Justin Kluivert, Noa Lang e Donyell Malen têm todos 25 anos. Joshua Zirkzee é o mais jovem deste grupo de atacantes, com 23. O único veterano é Wout Weghorst, com 32.

Por outro lado, o treinador holandês promoveu o retorno do meio-campista Frenkie de Jong, que não era chamado há 14 meses. O jogador do Barcelona sofreu uma lesão no tornozelo neste período e acabou perdendo espaço na equipe. Ele não defende a Holanda desde setembro do ano passado, quando disputou partidas das Eliminatórias da Eurocopa.

