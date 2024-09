A- A+

Futebol Internacional Holanda e Alemanha ficam no empate de quatro gols e lideram Grupo 3 da Liga das Nações Além do empate no placar, equipes estão também com a mesma pontuação na tabela

Holanda e Alemanha justificaram o peso de melhores equipes do Grupo 3 da Liga das Nações e ficaram no empate de 2 a 2 nesta terça-feira, em Amsterdã, em jogo válido pela segunda rodada da fase de classificação. Com o resultado, as duas seleções contabilizam quatro pontos com os alemães aparecendo na liderança pelo saldo de gols (5 a 3).

Vindo de vitória na estreia, os dois times se encontraram com a promessa de um grande duelo. E logo no primeiro minuto de partida, a Holanda foi para as redes. Reijnders foi lançado em velocidade e chutou rasteiro para fazer 1 a 0 e decretar a festa nas arquibancadas.

O gol deu intensidade ao confronto e fez a Alemanha se lançar ao ataque para buscar a igualdade no placar. A Holanda recuou suas linhas, passou a apostar nos contragolpes e também criou oportunidades de ampliar a vantagem. Aos 20 minutos, Ter Stegen teve de trabalhar para evitar o 2 a 0 em chute de Xavi Simons.

Com mais volume de jogo, a Alemanha cresceu na partida. O empate, no entanto, veio graças a um erro defensivo dos anfitriões. De Ligt errou na saída de bola e Wirtz concluiu o lance com um chute cruzado. Verbruggen espalmou, mas Undav, no rebote, sacramentou o 1 a 1 aos 37 minutos.

O gol deu confiança aos alemães que aumentaram a pressão e viraram o duelo nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 47, Raum cruzou rasteiro e a bola encontrou Kimmich livre. Com um leve toque, ele empurrou para as redes e colocou a Alemanha em vantagem: 2 a 1.

Como no primeiro tempo, a etapa complementar teve início com movimentação no placar. Em trama pela esquerda, Brobbey fez a proteção na linha de fundo e cruzou rasteiro para Dumfries deixar tudo igual com cinco minutos.

O segundo tempo seguiu com uma proposta franca, com as duas seleções buscando a vitória. No entanto, a fata de capricho nas finalizações acabou sendo determinante para o empate de 2 a 2 ao final dos 90 minutos.

No outro jogo do Grupo 3, Hungria e Bósnia Herzegovina ficaram no 0 a 0 também pela segunda rodada. Com uma derrota e um empate, as duas seleções continuam sem vencer no torneio e estão empatadas com um ponto.

Harry Kane recebe homenagem

A Inglaterra confirmou o seu favoritismo nesta terça-feira e não teve maiores dificuldades para superar a Finlândia por 2 a 0 em Wembley, em jogo válido pelo Grupo 2 da Liga das Nações B. Os gols da partida foram anotados pelo centroavante Harry Kane, que chegou a 68 bolas na rede pela seleção, e ainda foi homenageado antes de a bola rolar por completar cem jogos com a camisa da seleção.

O jogador contou com a presença das filhas e foi bastante festejado pelos companheiros. Houve ainda tempo para uma lembrança póstuma ao técnico Sven-Goran Eriksson com um minuto de silêncio.

Na partida, a Inglaterra mostrou mais presença ofensiva em campo e chegou a balançar a rede com o homenageado do dia. O gol de Harry Kane, entretanto, acabou anulado após checagem do VAR por impedimento do centroavante.

Já a Finlândia, que entrou em campo com a intenção nítida de se defender até teve a chance de abrir o placar com Pukki. O camisa 10, no entanto, pecou na finalização e desperdiçou a chance de colocar sua seleção em vantagem.

Os gols que decretaram a vitória saíram no segundo tempo. Aos 11 minutos, após erro da defesa, Kane recebeu de Alexander-Arnold e chutou no alto para abrir o marcador. Aos 30, a estrela do centroavante voltou a brilhar. Madueke jogou a bola na área e Kane, de cabeça, fez 2 a 0 garantindo a vitória.

Com 100% de aproveitamento, a Inglaterra aparece com os mesmos seis pontos da Grécia derrotou a Irlanda por 2 a 0 e também obteve o seu segundo triunfo em duas rodadas no torneio. Finlandeses e irlandeses ainda não pontuaram na competição.

Pelo Grupo 1, mais duas partidas foram realizadas nesta terça-feira. A Geórgia derrotou a Albânia por 1 a 0 fora de casa e aparece como líder com seis pontos. Jogando sob o apoio de sua torcida, a República Checa venceu a Ucrânia por 3 a 2 e aparece empatada com os albaneses: ambos com uma vitória em duas partidas. A Ucrânia segue sem pontuar na competição.



