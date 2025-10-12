A- A+

Copa do Mundo Holanda e Croácia encaminham vaga na Copa; Dinamarca e Escócia mantêm disputa acirrada Somente os líderes de cada chave garantem vaga no Mundial

Graças às suas vitórias confortáveis neste domingo (12), Holanda e Croácia mantiveram a liderança de seus grupos nas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026, enquanto Dinamarca e Escócia viveram mais um capítulo de sua disputa à distância.

Em novembro acontecem as duas últimas rodadas das Eliminatórias e somente os líderes de cada chave garantem vaga no Mundial do ano que vem. Os demais serão eliminados ou terão que passar pela repescagem.

Em Amsterdã, a Holanda goleou a Finlândia por 4 a 0 com show do atacante Memphis Depay, do Corinthians.

Donyell Malen (8') e o capitão Virgil van Dijk (17') marcaram os dois primeiros gols holandeses na Johan Cruijff Arena, ambos com assistências de Memphis, que fez o terceiro em cobrança de pênalti (38').

No segundo tempo, Cody Gakpo (84') fechou o placar com um golaço no ângulo do goleiro Jesse Joronen.

Com o resultado, a 'Oranje' segue invicta e na liderança do Grupo G das Eliminatórias com 16 pontos, três a mais que a Polônia (2ª), que também neste domingo derrotou a já eliminada Lituânia (4ª, 3 pontos) por 2 a 0.

Além da vantagem na pontuação, os holandeses contam com um amplo saldo de gols na disputa com os holandeses pela vaga direta da chave (+19 contra +6).

No entanto, no dia 14 de novembro, as duas equipes vão se enfrentar em Varsóvia, numa "final" na qual Robert Lewandowski e seus companheiros terão que vencer para terem chances de evitar a repescagem.



- Dinamarca e Escócia: até a última rodada -

No Grupo C, a Dinamarca venceu a Grécia por 3 a 1 e chegou aos 10 pontos, assim como a Escócia, que bateu Belarus por 2 a 1.

A liderança ficou com os dinamarqueses no saldo de gols (+11 contra +5), mas o desfecho da chave só sairá na última rodada.

Em Copenhague, Rasmus Hojlund (21') abriu o placar e Joachim Andersen (40') e Mikkel Damsgaard (41') marcaram em menos de um minuto para praticamente decidir a partida.

Os gregos diminuíram no segundo tempo com um gol de Christos Tzolis (63') e chegaram perto de marcar mais um em diversas oportunidades, mas não conseguiram evitar a derrota, que selou sua eliminação.

Horas antes, em Glasgow, a Escócia conseguiu uma vitória suada sobre Belarus com os gols de Che Adams (15'), jogador do Torino, e Scott McTominay (84'). Na reta final, os visitantes diminuíram com Gleb Kuchko (90'+6).

No dia 15 de novembro, os escoceses visitarão a Grécia e os dinamarqueses jogarão contra Belarus em casa.

Mas independentemente desses resultados, Escócia e Dinamarca já têm um encontro marcado para três dias depois, em Glasgow, onde farão confronto direto pela vaga na Copa do Mundo na última rodada.



- Croácia a uma vitória da Copa -

Mais tranquila estará a Croácia, que derrotou Gibraltar por 3 a 0 e manteve uma vantagem de três pontos sobre a República Tcheca com um jogo a menos no Grupo L.

Os tchecos foram surpreendidos na rodada pela seleção das Ilhas Faroé, que venceu por 2 a 1 com um gol na reta final de Martin Agnarsson (81').

Em novembro, os croatas jogarão contra Ilhas Faroé e Montenegro dependendo de apenas uma vitória para garantir a vaga direta da chave no próximo Mundial.

Por fim, no Grupo H, a emoção continua: a líder Áustria (15 pontos) perdeu para a Romênia (3ª, 10 pontos) por 1 a 0 com gol nos acréscimos, um resultado que aumenta as esperanças da Bósnia(2ª, 13 pontos).

No confronto entre os lanternas, o Chipre goleou San Marino por 4 a 0.

