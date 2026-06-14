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futebol Holanda e Japão empatam em jogo de bom nível e mostram o que Brasil pode encontrar na 2ª fase Empatados também no Grupo F, com um ponto cada, japoneses e holandeses aguardam o embate entre Suécia e Tunísia, às 23h deste domingo

Holanda e Japão empataram por 2 a 2 neste domingo (14), em encontro de dois possíveis adversários do Brasil na segunda fase, e fizeram uma das partidas de mais alto nível da Copa do Mundo até aqui. O bom futebol visto dos dois lados no AT&T Stadium, em Arlington, mostra que o Brasil deve ter trabalho caso passe de fase e cruze o caminho de alguma das duas equipes.

Empatados também no Grupo F, com um ponto cada, japoneses e holandeses aguardam o embate entre Suécia e Tunísia, às 23h deste domingo, para entender como ficará a situação do grupo.





O jogo

Koeman escolheu começar o jogo com Memphis Depay, estrela do Corinthians recuperado de lesão há pouco tempo, no banco de reservas. Coube a Donyell Malen ser a referência do ataque holandês, decisão que se mostrou acertada logo nos primeiros minutos, pois não demorou para que ele colocasse o goleiro japonês Suzuki para trabalhar, ao executar um giro seguido de chute forte da entrada da área.

Após a boa finalização de Malen, a Holanda continuou majoritariamente no campo de ataque, porém sem repetir a agressividade observada no início. O jogo holandês ficava travado quando chegava ao último terço, esbarrando no bloco baixo armado pelos japoneses. A impressão que ficou foi de que seria muito difícil passar pela muralha da seleção asiática.

Essa percepção foi destruída logo aos cinco minutos do segundo tempo, quando Van Dijk marcou ao aproveitar cruzamento de seu companheiro de Liverpool, Gravenberch, peça importante para destrancar a defesa adversária. O meio-campista passou a ser mais participativo e abriu caminhos pelo lado direito do ataque

O gol marcado pelo japonês Nakamura, com desvio no meio do caminho, seis minutos após os holandeses abrirem o placar, evidenciou que o Japão também evoluiu na etapa final. A equipe de Hajime Moriyasu conseguia ser agressiva ofensivamente, até porque não podia mais ficar plantada em seu lado do campo.

A Holanda, contudo, era mais intensa e rápida em seus lances ofensivos, liderada por Gravenberch, que arrumou mais uma assistência ao deixar Summervile em condições de marcar um belo gol. Todo esse enredo aconteceu em 16 minutos. Houve ímpeto dos holandeses para tentar ampliar.

Perto do final do jogo, entretanto, desenhou-se um jogo do ataque japonês contra defesa, muito em razão das decisões tomadas por Koeman para tentar preservar a vantagem. A estratégia do treinador holandês foi por água abaixo quando Kamada marcou de cabeça, aos 42 minutos.

FICHA TÉCNICA

HOLANDA X JAPÃO

HOLANDA - Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Micky Van de Ven; Frenkie de Jong, Reijnders (Timber) e Ryan Gravenberch (Aké); Sumerville (Koopmeiners), Donyell Malen (Memphis Depay) e Cody Gakpo (Brobbey). Técnico: Ronald Koeman.

JAPÃO - Suzuki; Watanabe (Tomiyasu), Taniguchi e Ito; Doan (Sugawara), Sano, Kamada e Nakamura; Kubo (Ogawa), Ueda (Shiogai) e Maeda (Junya Ito). Técnico: Hajime Moriyasu.

GOLS - Van Dijk, aos cinco, Nakamura, aos 11, Summerville, aos 16 minutos, e Kamada, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Ismail Elfath (EUA).

CARTÕES AMARELOS - Summerville e Memphis Depay(Holanda).

PÚBLICO - 69.285 pessoas.

LOCAL - AT&T Stadium, em Arlington (EUA).

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