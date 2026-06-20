Holanda goleia a Suécia e quebra recorde histórico do Brasil em Copas do Mundo
O resultado fez os holandeses alcançarem 14 partidas de invencibilidade em Mundiais da Fifa
Em jogo frenético, a Holanda goleou a Suécia por 5 a 1 neste sábado, no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, em partida válida pelo Grupo F da Copa do Mundo 2026. O resultado fez os holandeses alcançarem 14 partidas de invencibilidade em Mundiais da Fifa. Cabe ressaltar que é justamente desta chave, que ainda tem Japão e Tunísia, que irá sair o adversário da seleção brasileira na fase de mata-mata.
Precisando dar uma resposta após o empate frustrante com o Japão na estreia, a Holanda teve um início arrasador e marcou dois gols antes mesmo dos 20 minutos com Brian Brobbey, aposta do técnico Ronald Koeman para começar entre os titulares. Os holandeses foram amplamente superiores até a pausa para a hidratação, quando a Suécia se reorganizou e criou lances perigosos, mas, diferentemente da goleada por 5 a 1 sobre a Tunísia, não conseguiu converter as chances em gol.
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A tônica voltou a se repetir no segundo tempo, e a Holanda, de maneira avassaladora, fez mais dois gols com Cody Gakpo - desta vez, antes dos 10 minutos da etapa final. A Suécia reagiu, descontou o placar e controlou a reta final do confronto em Houston, mas não teve a mesma efetividade do adversário para buscar um resultado melhor e ainda viu a Holanda ampliar no fim. A única boa notícia foi mais uma boa atuação do jovem meia Yasin Ayari, de 23 anos, que marcou dois gols na rodada anterior.
Como fica o Grupo F?
Com a vitória, a Holanda vai a 4 pontos, ultrapassa a Suécia, com 3, e pula para a liderança do grupo. Japão, com 1, e Tunísia, ainda sem pontuar, se enfrentam neste domingo, em Monterrey, no México.
Agenda da Holanda e Suécia na Copa do Mundo
A Holanda fecha sua participação na fase de grupos da Copa do Mundo na próxima quinta-feira, dia 25, às 20h, conta a Tunísia, em Kansas City, nos Estados Unidos. Na mesma data e horário, a Suécia duela com o Japão, em Dallas, também nos EUA.
Como foi a partida da Copa do Mundo?
A Holanda abriu o placar ainda no início da partida. Gakpo recebeu de Reijnders com liberdade na esquerda e cruzou rasteiro para Brobbey completar de primeira para o fundo das redes, aos cinco minutos do primeiro tempo. Aos 16, em lance praticamente idêntico, Dumfries recebeu de Malen na direita e fez cruzamento para o meio da área. Brobbey, mais uma vez, fez o segundo.
A pausa para hidratação foi importante para a Suécia se reorganizar em campo. A seleção comandada pelo inglês Graham Potter adiantou a marcação e teve facilidade em entrar na área por meio da troca de passes, especialmente com o grandalhão Alexander Isak fazendo o trabalho de pivô na frente. Aos 27, ele deixou Viktor Gyökeres em ótima condição para finalizar, mas o goleiro Verbruggen fez grande defesa.
Apesar da reação dos suecos, a Holanda continuou encontrando espaço para trabalhar a bola no meio-campo, com a organização das jogadas passando pelos pés de Frenkie de Jong, meia do Barcelona. Aos 39 minutos, ele desarmou Ayari no ataque e deu ótimo passe para Malen, que chutou à direita da meta adversária
A Suécia respondeu com o próprio Ayari, que apareceu da entrada da área, aos 40, para dar chute perigoso por cima do gol. Aos 44, a seleção escandinava balançou as redes com Lagerbielke, de cabeça, mas a arbitragem assinalou impedimento. Antes do fim da etapa inicial, o goleiro Verbruggen fez grandes defesas em cobrança de falta de Gyökeres e em novo chute de longe de Ayari
Mesmo com a vantagem no placar, o técnico Ronald Koeman mexeu no intervalo e colocou o driblador Summerville em campo. Foi dele o início da jogada do terceiro gol, marcado logo no primeiro minuto do segundo tempo. Em uma trama semelhante às dos dois primeiros gols, o atacante acionou Dumfries, que cruzou rasteiro da direita para Gakpo, na pequena área, apenas completar para as redes.
Summerville voltou a aparecer aos nove minutos do segundo tempo, quando puxou contra-ataque e deu assistência para Gakpo, que driblou a marcação e bateu colocado para ampliar. A Suécia recorreu ao banco de reservas e logo teve resultado logo na sequência. Elanga recebeu ótimo passe de Isak e não desperdiçou cara a cara com Verbruggen, descontando o placar, aos 13 minutos
A Suécia controlou a partida na reta final, mas não teve a mesma eficácia dos holandeses para tentar um resultado menos pior. Aos 43 minutos, os suecos voltaram a ser castigados por Summerville, que recebeu passe do corintiano Memphis para bater no canto e ampliar.