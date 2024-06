Holanda goleia Islândia e chega à Eurocopa empolgada

A- A+

Sempre correndo por fora, desta vez a Holanda chega à Eurocopa entre as favoritas nas bolsas de apostas. E a seleção de Ronald Koeman desembarcará na Alemanha empolgada após fechar seus dois amistosos com mais um grande triunfo. Depois de golear o Canadá por 4 a 0, repetiu a dose diante da Islândia nesta segunda-feira (10).



Os resultados são amplos e significativos. A Islândia vinha de vitória sobre a Inglaterra, por 1 a 0, no lendário estádio de Wembley, enquanto o Canadá conseguiu segurar o 0 a 0 com a França neste domingo, em Bordeaux.



Atuando no Feyenoord Stadium, em Roterdã, a Holanda necessitou de somente 23 minutos para abrir o marcador, com o talentoso garoto Xavi Simons, de apenas 21 anos e nos planos do Bayern de Munique. Primeiro gol pela seleção do jogador do RB Leipzig.





Logo no começo da segunda etapa, o zagueiro Van Dijk ampliou, de cabeça, sua especialidade. Já na reta final do amistoso, mais dois gols. Malen anotou o terceiro aos 34 e, nos acréscimos, em contragolpe, cruzou para Weghorst transformar a vitória em goleada. Depay ainda teve um gol anulado pelo VAR.

Holanda na Euro



A estreia da Holanda na Eurocopa acontece no domingo, diante da Polônia, no Volksparkstadion, em Hamburgo, pelo forte Grupo D que ainda conta com as seleções da França e da Áustria. Os poloneses também entraram em ação nesta segunda e sofreram para superar a Turquia, por 2 a 1, no Estádio Nacional de Varsóvia.



Swiderski abriu o marcador aos 12 minutos, mas os poloneses acabaram cedendo a igualdade aos 32 da fase final, com Yilmaz. No último minuto do tempo regulamentar, Zalewski recebeu o lançamento longo da defesa, cortou o defensor já no domínio, arrancou e bateu colocado para garantir a festa. Foi aplaudido de pé pelo belo gol da vitória.



No outro amistoso do dia, a República Checa precisou de dois pênaltis no segundo tempo para superar a Macedônia do Norte. Schick, em cobrança precisa, fez 1 a 0, aos 15. Os rivais empataram com Alimi, cinco minutos mais tarde. Aos 54, em nova penalidade, Barák definiu o triunfo por 2 a 1.

