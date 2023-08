A- A+

Copa do Mundo Feminina Holanda aplica maior goleada da Copa do Mundo feminina contra Vietnã e avança em 1° lugar no grupo E As europeias deixaram os EUA na segunda posição

A Holanda garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo feminina no primeiro lugar do grupo E após golear o Vietnã por 7 a 0, nesta terça-feira (1), no Forsyth Barr Stadium, na Nova Zelândia.

A Holanda aguarda quem vai avançar do grupo G, que conta com Suécia, Itália, África do Sul e Argentina. A última rodada do grupo acontece nesta quarta-feira (2).

A vitória holandesa foi a maior goleada do Mundial da Austrália e Nova Zelândia até o momento.

Os gols da Holanda chegou a ter 42 finalizações, sendo 17 em gol.

Lieke Martens, Katja Snoeijs, Esmee Brugts (2x), Jill Roord (2x) e Danielle van de Donk fizeram da Holanda.

O outro classificado do grupo foi os Estados Unidos, que ficou no empate em 0 a 0 contra a seleção de Portugal.

