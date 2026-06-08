Holanda perde Timber por lesão às vésperas da Copa e Koeman convoca substituto

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A seleção da Holanda sofreu uma baixa importante antes da estreia na Copa do Mundo. O zagueiro Jurriën Timber foi cortado da lista final da Oranje após avaliações médicas apontarem que o defensor não reúne condições físicas para disputar o torneio.





O jogador do Arsenal vinha convivendo com problemas na região da virilha e participou do período de preparação da equipe nos Estados Unidos na tentativa de acelerar sua recuperação. No entanto, após novos exames e conversas entre a comissão técnica e o departamento médico, ficou definido que o defensor não estará apto para atuar durante a competição.



Em comunicado divulgado, a federação holandesa confirmou a saída de Timber da delegação e anunciou a convocação de Lutsharel Geertruida, do Sunderland, para ocupar a vaga deixada pelo zagueiro.

Lutsharel Geertruida foi convocado para ocupar a vaga de Timber. Foto: ANDY BUCHANAN / AFP



A ausência representa um revés para o técnico Ronald Koeman, que contava com Timber como uma das principais opções para o sistema defensivo. Aos 24 anos, o jogador acumulou espaço na seleção nos últimos ciclos e chegava à Copa com expectativa de desempenhar papel importante na campanha holandesa.



Nos últimos meses, porém, as limitações físicas impediram uma sequência de jogos. Apesar de ter retornado aos gramados recentemente, após um longo período de recuperação, a comissão técnica optou por não correr riscos com a condição do atleta.



O corte também impede um momento especial para a família Timber. Jurriën poderia dividir os holofotes do Mundial com seu irmão gêmeo, Quinten Timber, meio-campista que integra o elenco holandês para a competição.



Com a entrada de Geertruida, a Holanda volta a ter os 26 jogadores permitidos pela Fifa para a disputa do torneio. O defensor deve se apresentar nos próximos dias ao grupo comandado por Koeman, que finaliza a preparação para a estreia na Copa do Mundo.

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