Holanda x França disputam por vaga na Euro 2024; saiba onde assistir e confira escalações

A- A+

Na disputa pela liderança do Grupo B das eliminatórias para a Euro 2024, Holanda x França medem forças na Johan Cruijff Arena, nesta sexta-feira (13), a partir das 15h45. Com transmissão da ESPN/Star+ e UefaTV, a partida é crucial para os donos da casa se quiserem encostar de vez na primeira colocação.

Com um jogo a menos, a Holanda está atualmente na segunda posição com nove pontos, seis atrás do adversário desta sexta, que lidera com 15. Entre os outros adversários, a Grécia é a única que parece ainda estar no páreo, com os mesmos nove pontos dos holandeses mas já com cinco partidas realizadas.

Na última data Fifa, a Holanda obteve bons resultados, vencendo os gregos por 3x0 em casa e conseguindo importante resultado por 2x1, de virada, fora de casa contra a Irlanda. Por outro lado, a França bateu os irlandeses por 2x0 em casa e tiveram a oportunidade de fazer um duro amistoso diante da Alemanha, partida em que saíram derrotados por 2x1, em Dortmund.

Importância da partida

Caso saiam vencedores da Johann Cruijff Arena, a França já garante a vaga na próxima Euro de forma antecipada. Um dos trunfos dos franceses é a defesa sólida, junto com Portugal, são as únicas equipes que não sofreram gols até aqui.

Se já não bastasse as dificuldades naturais de se enfrentar a França, campeã da Copa de 2018 e vice em 2022, os holandeses ainda não podem contar com muitos dos seus titulares, casos de Cody Gakpo, Memphis Depay, Frenkie de Jong e Matthijs de Ligt, todos lesionados.

Prováveis escalações

Holanda: Bart Verbruggen; Stefan de Vrij, Virgil van Dijk e Nathan Aké; Denzel Dumfries, Marten de Roon, Joey Veerman e Daley Blind; Xavi Simons, Wout Weghorst e Donyell Malen. Técnico: Ronald Koeman

França: Mike Maignan; Benjamin Pavard, Ibrahima Konaté, Lucas Hernández e Theo Hernández; Aurélien Tchouameni e Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann e Kylian Mbappé; Olivier Giroud. Técnico Didier Deschamps

Saiba onde assistir: Espn/Star+ e UefaTV

Horário: 15h45

Local: Johann Cruijff Arena (Amsterdã/Holanda)

Arbitragem: Felix Zwayer (Alemanha);

Assistentes: Stefan Lupp e Robert Kempter (ambos Alemanha)

4º árbitro: Daniel Schlager (Alemanha)

VAR: Bastian Dankert e Christian Dingert

Veja também

futebol Argentina vence Paraguai e se mantém 100% nas Eliminatórias