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Futebol Holanda x Japão, Alemanha x Curaçao e mais: confira jogos deste domingo (14) na Copa do Mundo Ao todo, cinco confrontos fecham o fim de semana da primeira fase do Mundial, com destaque para os tetracampeões mundiais

Domingo de rodada cheia na Copa do Mundo. A bola começa a rolar já na madrugada. Às 1h, em Vancouver, a Austrália enfrenta a Turquia, pelo Grupo D. Mas são outros dois duelos que devem chamar mais atenção. Um envolvendo uma tetracampeã mundial e outro que tem a “campeã matemática” da edição de 2026.

Favoritos

Eliminada precocemente na fase de grupos das últimas duas Copas, a Alemanha chega sob desconfiança ao Mundial. Ainda assim, é não somente favorita diante de Curaçao como também cotada para ocupar o topo do Grupo E, que conta também com Costa do Marfim e Equador.

Aos 40 anos, o goleiro Manuel Neuer segue como um dos pilares da seleção. O camisa 1 disputará a quinta Copa da carreira. Outros destaques da Alemanha são Joshua Kimmich e Kai Havertz.

País menos populoso a disputar uma Copa do Mundo, Curaçao debuta na competição em 2026. Para o confronto diante da Alemanha, os jogadores estão com uma disputa curiosa: ver quem vai trocar de camisa com o zagueiro alemão Antonio Rudiger.

Matemática

Segundo o economista alemão Joachim Klement, responsável por criar um modelo matemático que acertou todos os campeões mundiais desde 2014, a Holanda será a dona da taça em 2026, derrotando Portugal na final. Para transformar a previsão em realidade, a equipe espera iniciar o torneio com uma vitória nesta tarde, contra o Japão, às 17h, em Dallas, pelo Grupo F.

Parte do sucesso da Holanda passa pela segurança defensiva de Van Dijk, pelo talento de Frenkie de Jong no meio e no faro de gols do atacante Memphis Depay, maior artilheiro da história da seleção holandesa, com 52 bolas na rede. No lado japonês, uma curiosidade. Na projeção de Klement, os asiáticos avançarão de fase e eliminarão o Brasil no primeiro mata-mata.

Outros dois jogos fecham o dia. Às 20h, na Filadélfia, a Costa do Marfim encara o Equador, pelo Grupo E. Mais tarde, às 23h, no El Gigante de Acero, no México, a Suécia enfrenta a Tunísia, pelo Grupo F.

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