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futebol Holanda x Marrocos e Alemanha x Paraguai: confira os jogos da segunda fase da Copa do Mundo Holandeses e alemães são os favoritos para avançarem de etapa e seguirem vivos em busca do título

Além de Brasil e Japão, a segunda fase da Copa do Mundo de 2026 terá mais dois embates. Às 17h30, em Boston, nos Estados Unidos, a Alemanha recebe o Paraguai. Em Monterrey, no México, o encontro será entre Holanda e Marrocos.

Oitavas

Quem passar de Holanda e Marrocos pega nas oitavas de final o Canadá. Já o ganhador de Alemanha e Paraguai enfrenta na etapa seguinte o vencedor de França e Suécia, que jogam terça-feira (30) às 18h, em Nova Jersey.

A Holanda foi líder do Grupo F, com sete pontos. Venceu a Suécia por 5x1 e Tunísia por 3x1, além de empatar em 2x2 com o Japão. Já Marrocos ficou em segundo no Grupo C, com a mesma pontuação dos holandeses. Os africanos empataram em 1x1 com o Brasil e derrotaram Escócia e Haiti por 1x0 e 4x2, respectivamente.

Sem desfalques, a Holanda deve ir com força máxima para o confronto. Recentemente, um dos craques da equipe, o atacante Cody Gakpo, informou que a namorada, Noa van der Bij, perdeu o bebê que o casal esperava.

"Com corações partidos, compartilhamos a notícia devastadora de que o nosso bebé morreu durante a gravidez. Obrigado pelo amor e pelo apoio. Elijah Raphael Gakpo, para sempre amado, para sempre nosso filho", postou Noa em uma rede social.

Já Marrocos aposta no talento do meia Saibari. O jogador balançou as redes em todos os três jogos da primeira fase e teve a contratação encaminhada pelo Bayern de Munique.

No histórico de confronto entre as seleções, todos os jogos terminaram em 2x1. A Holanda venceu na fase de grupos da Copa do Mundo de 1994 e em um amistoso em 2017. Os marroquinos ganharam em amistoso realizado em 1999. No duelo de 2026, o comando do apito será do brasileiro Wilton Pereira Sampaio.

Desfalques

O Paraguai não terá o volante Diego Gómez para o jogo contra a Alemanha. O meia recebeu dois cartões amarelos na fase de grupos e está suspenso. Já o zagueiro Omar Alderete sofreu um trauma no joelho esquerdo diante da Austrália e é dúvida.

Caso Alderete tenha condições de entrar em campo, ele deve ser substituído por Canale. Bobadilla ficará com a vaga de Goméz. Já o atacante Miguel Almirón cumpriu suspensão automática e fica à disposição na segunda fase.

A Alemanha, por outro lado, terá a volta do lateral-esquerdo Nathaniel Brown, poupado do jogo passado por conta de problemas musculares. Na frente, a dúvida é se o atacante Undav, artilheiro da equipe alemã na Copa, com três gols, começará entre os titulares. Sané, Musiala, Wirtz e Havertz compõem atualmente o setor ofensivo da tetracampeã mundial.

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