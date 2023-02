Holandesa Femke Bol bate recorde mundial nos 400m rasos em pista coberta

A- A+

A holandesa Femke Bol bateu neste domingo o recorde mundial nos 400 metros rasos em pista coberta, melhorando a marca estabelecida em 1982 pela tcheca Jarmila Kratochvilova.

Bol, de 22 anos, fez o tempo de 49s26 na etapa de Apeldoord do Campeonato Holandês de Atletismo Indoor, melhorando em 33 centésimos a marca de Kratochvilova.

"É graças a todos os torcedores aqui que pude bater esse recorde", declarou a holandesa. "Nunca vi tanta gente aqui. Quando cruzei a linha de chegada, sabia que tinha batido o recorde devido ao barulho do público", confessou.

Medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio nos 400 metros com barreiras, Femke Bol foi prata na mesma prova no Mundial de 2022, disputado em Eugene (Estados Unidos).

A holandesa também conseguiu um feito inédito no Campeonato Europeu em Munique, em agosto do ano passado, ao vencer os 400m rasos, os 400m com barreiras e o revezamento 4x400m.

