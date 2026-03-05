Holmgren e Gilgeous-Alexander brilham, Thunder vence New York Knicks e mantém embalo na NBA
Chet Holmgren igualou sua melhor performance na carreira com seis cestas triplas; já Gilgeous-Alexander finalizou a partida com vinte e seis pontos e oito assistências
Atual campeão e um dos candidatos ao título da temporada, o Oklahoma City Thunder garantiu uma importante vitória nos instantes finais sobre o New York Knicks na noite desta quarta-feira, pela NBA. Com atuações decisivas de Chet Holmgren e Shai Gilgeous-Alexander, o triunfo de 103 a 100 foi conquistado em um Madison Square Garden lotado e manteve a franquia na liderança da Conferência Oeste.
Cestinha do duelo com 28 pontos, Holmgren acrescentou oito rebotes ao seu bom desempenho. O outro protagonista do encontro foi o armador canadense Shai Gilgeous-Alexander que marcou 26 pontos.
Holmgren igualou sua melhor performance na carreira com seis cestas triplas. Já Gilgeous-Alexander, além da boa pontaria, ainda se mostrou eficiente na armação e chegou ao final do embate com oito assistências.
O fim do jogo foi emocionante e cheio de alternâncias no placar. Com a desvantagem de três pontos, OG Anunoby teve a chance de levar a partida para a prorrogação nos instantes finais, mas errou o alvo no momento do arremesso (a bola bateu no aro) e viu o time visitante comemorar a vitória.
Além de emplacar o quarto resultado positivo consecutivo e registrar nove triunfos nos últimos 11 compromissos, o Thunder freou o New York Knicks que teve a sequência de três vitórias seguidas interrompida.
Em busca da classificação, porém, a equipe anfitriã não tem com o que se preocupar, já que figura no terceiro posto da Conferência Leste e está somente atrás do líder Detroit Pistons e do segundo colocado Boston Celtics.
Na rodada, que contou com mais cinco confrontos, o Los Angeles Clippers fez valer o mando de quadra e atropelou o Indiana Pacers por 130 a 105 no Domo Intuit. Com 29 pontos na partida, Kawhi Leonard liderou a equipe e foi o destaque do encontro.
Confira os resultados das partidas desta quarta-feira da NBA
New York Knicks 100 x 103 Oklahoma City Thunder
Boston Celtics 89 x 118 Charlotte Hornets
Philadelphia 76ers 106 x 102 Utah Jazz
Memphis Grizzlies 114 x 122 Portland Trail Blazers
Milwaukee Bucks 113 x 131 Atlanta Hawks
Los Angeles Clippers 130 x 107 Indiana Pacers
Acompanhe os jogos da rodada desta quinta-feira
Orlando Magic x Dallas Mavericks
Washington Wizards x Utah Jazz
Miami Heat x Brooklyn Nets
Houston Rockets x Golden State Warriors
Minnesota Timberwolves x Toronto Raptors
San Antonio Spurs x Detroit Pistons
Phoenix Suns x Chicago Bulls
Denver Nuggets x Los Angeles Lakers
Sacramento Kings x New Orleans Pelicans