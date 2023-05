Holyfield e Shuga vencem e Brasil garante três lutadores nas quartas de final do Mundial de boxe

A- A+

Com as vitórias de Wanderley "Holyfield" Pereira (75kg) e de Wanderson "Shuga" Oliveira (71kg) nesta terça-feira (9), em confrontos válidos pelas oitavas-de-final, a comitiva brasileira no Mundial de Boxe Olímpico Masculino, em Tashkent, no Uzbequistão, está a um passo de poder garantir três medalhas na competição. Outro brasileiro que também está nas quartas é Keno Marley (92kg), que na última segunda venceu adversário sírio por decisão unânime.

Na primeira luta brasileira do dia, assim como na estreia da competição, Wanderson passou com um resultado muito apertado, por 4:3, com a decisão dividida dos juízes. O adversário dele foi o atleta de Belarus, Aliaksandr Radzionau.

Já na outra luta, Wanderley de fato se inspirou em Holyfield, dominou a luta do início ao fim e venceu os três rounds. Todos os cinco juízes deram vitória para o brasileiro diante do cazaque Nurkanat Raiysm, portanto, vitória por decisão unânime.

Se todos os brasileiros vencerem, garantem ao menos a medalha de bronze. O boxe olímpico não tem disputa de terceiro lugar, desse jeito, todos os pugilistas que chegarem às semifinais já garantem medalha. No último Mundial de 2021, Keno foi prata na categoria até 86kg. Wanderson e Wanderley buscam premiação inédita.

Quartas de final - 10/05

07h45 – Wanderson de Oliveira x Ekserkhan Madiev (GEO) – 71kg

08h45 – Keno Machado x Muslim Gadzhimagomedov (RUS) – 92kg

12h15 – Wanderley Pereira x Callum Peters (AUS) – 75kg

