CORRIDA Homem corre maratona em Hong Kong com bebê preso ao peito e vira alvo de investigação policial Atleta foi retirado do percurso, desclassificado e proibido de disputar eventos futuros após repercussão nas redes

A polícia de Hong Kong abriu uma investigação por suspeita de abuso infantil contra um homem que tentou correr uma maratona com um bebê preso ao peito.

O caso veio à tona após a circulação, nas redes sociais, de imagens que mostram o participante competindo com a criança presa por um colete de segurança, enquanto o número de peito estava fixado na jaqueta do bebê.

Vídeos divulgados, nesta terça-feira (20), mostram a cabeça da criança balançando durante a corrida.

Embora o homem aparente sustentar o pescoço do bebê com a mão em alguns momentos, usuários das redes sociais classificaram a atitude como arriscada.

Segundo a imprensa local, a polícia entrou em contato com um homem da região de Guangxi, na China, para apurar o episódio, mas ainda não obteve nenhum pronunciamento.

Desclassificação e punição

De acordo com os organizadores da Maratona Standard Chartered de Hong Kong, que ocorreu neste domingo (18), o corredor não foi autorizado a concluir a prova.

Dados oficiais indicam que ele largou às 6h25, na primeira onda masculina, percorreu cerca de nove milhas — aproximadamente 14,5 quilômetros — em pouco mais de duas horas e 20 minutos e foi retirado do percurso logo depois.

A Associação de Atletismo de Hong Kong, China (HKAAA), responsável pelo evento, confirmou que o participante foi desclassificado por violar as regras da competição.

Em comunicado, a entidade afirmou que os corredores devem cumprir as normas oficiais e evitar qualquer ação que possa colocar em risco a própria segurança ou a de terceiros. Posteriormente, a organização informou ao South China Morning Post que o homem também foi proibido de participar de futuras corridas.

