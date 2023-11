A- A+

Hóquei no gelo Homem é investigado na morte em quadra de jogador de hóquei no gelo; acusação é de homícidio culposo Adam Johnson, de 29 anos, morreu no último dia 28 ao ser atingido por lâminas de patins

A polícia de South Yorkshire, que atua na cidade de Sheffield, anunciou nesta terça-feira (14) que prendeu um homem ligado à investigação da morte de Adam Johnson, jogador de hóquei no gelo atingido no pescoço durante uma partida na liga local. A identidade do homem não foi revelada, mas a acusação é de homicídio culposo.

Adam, que atuava pelo Nottingham Panthers, foi atingido no pescoço pelas lâminas dos patins de Matt Petgrave, do Sheffield Steelers, em partida no último dia 28, na Utilita Arena, em Sheffield. Johnson perdeu muito sangue ainda em quadra e chegou a ser atendido no local, mas não resistiu ao ferimento.

Times e liga trataram o ocorrido como um acidente, mas a polícia local iniciou uma investigação sobre as circunstâncias do caso. Adam tinha 29 anos e passagem pela NHL, a liga norte-americana.

Nesta terça, em comunicado, a polícia confirmou que deteve o suspeito, que permanece em custódia. Ainda segundo as autoridades, exames pós-morte revelaram que a causa da morte foi de fato a ferida mortal no pescoço.

— Nossa investigação começou logo após essa tragédia e estamos tentando juntar as peças dos eventos que levaram à perda de Adam nessas circunstâncias sem precedentes. Conversamos com especialistas altamente especializados para auxiliar na investigação e continuamos trabalhando com o departamento de saúde e segurança da prefeitura de Sheffield, que está nos apoiando. A morte de Adam chocou comunidades, da nossa a outros fãs de hóquei ao redor do mundo. Sabemos que essas comunidades esperam que nós lidemos com essa investigação como o mesmo profissionalismo, justiça e sensibilidade como qualquer outra. Pedimos que evitem comentários e especulações que possam atrapalhar esse processo — afirmou o detetive superintendente de polícia Becs Horsfall.

Veja também

Futebol Por acesso, Sport liga secador em jogos de Criciúma e Juventude, nesta terça-feira (14)