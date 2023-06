Homem é preso após empurrar torcedor do Estudiantes para "fosso" em jogo contra o Bragantino; veja

A- A+

Um torcedor do Estudiantes de la Plata empurrou outro para um "fosso" do estádio Jorge Luis Hirschi enquanto o clube argentino enfrentava o Red Bull Bragantino pela Copa Sul-Americana, nessa quarta-feira (7).



As equipes empataram em 1 a 1 num duelo válido pela quinta rodada do torneio. De acordo com o jornal "La Nación", o empurrão ocorreu após uma discussão entre os dois torcedores. O agressor, identificado como Laureano de Juana, de 32 anos, foi detido. Ele vai responder por tentativa de homicídio.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostram o momento em que o homem se aproxima do outro, que estava sentado na beirada da arquibancada, e o empurra em direção à vala.

Outras imagens na web mostram a vítima já dentro do fosso, envolto por uma água esverdeada.

O motivo do entrevero ainda está sendo investigado. No entanto, de acordo com o "La Nación", um dos homens teria "faltado com o respeito", num contexto sexual, com a companheira do outro, o que deu início à confusão.

A situação se agravou rapidamente, quando o torcedor desferiu um soco no homem que estava no parapeito da arquibancada. A água do fosso amorteceu o impacto da queda. Segundo o "La Nación", a vítima sofreu apenas escoriações leves, foi atendido no estádio e não precisou ir a um hospital.

Após o fato, a segurança do estádio foi acionada. Os agentes analisaram imagens de câmeras de segurança, identificaram e detiveram o agressor.

