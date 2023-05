A- A+

BRASIL Homem é preso em flagrante por importunação sexual a uma menina de 13 anos na Arena do Grêmio Segundo relato, a jovem foi abordada enquanto estava com sua irmã menor no colo

Durante o empate entre Grêmio e Cruzeiro pelas oitavas de final da Copa do Brasil, um homem foi preso em flagrante por crime de importunação sexual.



O ato aconteceu nas arquibancadas da Arena do Grêmio contra uma menina de 13 anos. O criminoso foi detido e conduzido por seguranças para fora do estádio. A informação é do jornal GaúchaZH.

O homem, que não teve a identidade e o nome revelados, foi levado ao posto da Polícia Civil durante o segundo tempo da partida. Ele responderá o processo em liberdade mediante uma série de medidas definidas pelas autoridades, como permanecer em Porto Alegre e não comparecer a jogos do clube gaúcho.





De acordo com o relato da menina, ela foi abordada pelo homem enquanto estava com sua irmã menor no colo. Os funcionários da Arena, que retiraram o homem do local e levaram ao Jecrim, informaram à Polícia Civil que o sistema de câmeras do estádio não tinha imagens do ocorrido.

