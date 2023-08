A- A+

Futebol Internacional Homem gol, Haaland marca dois para o Manchester City nos primeiros 45 minutos da Premier League Veja os gols do atacante norueguês diante do Burnley

Três minutos, foi tudo que Haaland, atacante do Manchester City, precisou para balançar as redes na nova temporada da Premier League. No confronto contra o Burnley, fora de casa, nesta sexta-feira (11), o norueguês ainda marcou o segundo antes do fim da etapa inicial e vai dando os três primeiros pontos dos Citizens, atual campeão inglês. No segundo tempo, Rodri fez o terceiro e decretou o placar de 3x0 para o City.

Primeiro gol do cometa Haaland

Norueguês ampliou o placar com um chutasso

QUEEEEEEE ISSO, HAALAND!



O craque fez um folaço para ampliar o placar para o City!



Burnley 0 x 2 Manchester City



Assista AO VIVO pela #ESPNnoStarPlus! Acesse: https://t.co/bsfMY9nPtA#PremierLeagueNaESPN #FutebolnaESPN #Live pic.twitter.com/CMIcW5Wsge — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) August 11, 2023

