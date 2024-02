Homem que morreu após tentativa de assalto em Olinda era Keven, ex-Santa Cruz e Internacional

A- A+

O jogador Keven Paulo Santos da Silva, de 18 anos, ex-Santa Cruz e Internacional, foi morto a tiros na noite dessa quinta-feira (8), durante a abertura do Carnaval de Olinda. De acordo com informações, o atleta foi tentar assaltar um militar do Exército, que acabou reagindo e atirou em Keven.

O caso aconteceu próximo aos Quatro Cantos, no Sítio Histórico de Olinda. Segundo nota da Polícia Civil, a Polícia Militar socorreu Keven e outro suspeito que estava na ação para a UPA Cidade Tabajara. O rapaz que estava com Keven sobreviveu e será autuado em flagrante.

A Polícia Militar apreendeu um simulacro de arma de fogo com os suspeitos.

O militar do Exército já se apresentou e foi conduzido à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O caso será apurado pela 9ª Delegacia de Polícia de Homicídios de Olinda.

Keven era natural do Recife e atualmente estava jogando no Serra Branca, da Paraíba.



Ele surgiu como jogador na base do Internacional, em 2021. No ano seguinte, Keven se transferiu para o Santa Cruz, onde permaneceu até setembro do ano passado. O atleta chegou a subir para o profissional do Tricolor, após a Copinha de 2023, porém não recebeu chances no time titular.

