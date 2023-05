Homenageando Kuki, Náutico lança novo padrão para a temporada; confira imagens

A- A+

O Náutico está de padrão novo para a temporada. Trata-se do uniforme número 2 da Coleção Ídolos. Branca com detalhes em vermelho na lateral, a camisa foi feita em homenagem a Kuki.

A história eternizada por gols e títulos agora ganha um novo capítulo.



Chegou a hora do vestiário, cenário de tantos sentimentos enquanto jogador, ter a sua cara. Uma cabine única, que nunca será utilizada por nenhum outro jogador.



É assim, reforçando esse amor entre Kuki e o… pic.twitter.com/zCJoARjoSG — Náutico (@nauticope) May 26, 2023

O manto foi inspirado no uniforme utilizado pelo Timbu no bicampeonato Pernambucano de 2002. Na ocasião, o ex-atacante era um dos principais nomes da equipe.

Além da nova camisa, o clube da Rosa e Silva também homenageou seu ex-artilheiro nos vestiários. Uma das cabines do local terá um espaço exclusivo para o ídolo do time dos Aflitos.

Em abril, o Náutico já havia lançado outros uniformes da Coleção Ídolos. O padrão número 1, com as tradicionais listras vermelhas e brancas, foi inspirado no usado no fim da década de 80 e início da de 90, época em que Bizu foi campeão pernambucano e artilheiro pelo clube. Já o uniforme de goleiro, preto com detalhes coloridos na frente, remete a utilizada por Mauri no mesmo período.

Veja também

COPA FEMININA Tênis: Konishi vence e será a única brasileira nas semifinais da etapa Recife da Copa Feminina