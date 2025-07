Homenagem a Diogo Jota quebra tradição de 148 anos em Wimbledon; entenda

A- A+

Uma homenagem a Diogo Jota, atacante português do Liverpool que morreu aos 28 anos num acidente de trânsito na Espanha, quebrou uma tradição de quase 150 anos em Wimbledon.

Após a tragédia, a organização do Grand Slam flexibilizou excepcionalmente a rigorosa regra de os tenistas só usarem branco ao longo do torneio.

Nesta sexta-feira, o seu compatriota Francisco Cabral apareceu para jogar com uma fita preta na manga do uniforme. É a primeira vez em 148 anos que um atleta usa um símbolo de luto em All England Club.

Número 40 do ranking masculino de tênis, Francisco Cabral não conhecia Diogo Jota pessoalmente, mas decidiu homenagear o compatriota. Na véspera, a organização de Wimbledon autorizou que os tenistas usassem braçadeiras e símbolos de luto.

Francisco Cabral perdeu a partida. Acabou eliminado na segunda ronda de Wimbledon pelo quarto ano consecutivo, desta vez ao lado de Lucas Miedler. Eles foram derrotados nas duplas pelos tchecos Petr Nouza e Patrik Rikl por 6-3 e 7-6(9).



A morte de Diogo Jota abalou o mundo foi celebrado pela personalidade carismática, pela dedicação familiar e pelo desempenho em campo.

Além disso, ele recebeu homenagens pela atuação social, em especial no apoio ao desenvolvimento do futebol feminino. A entidade Her Sport, que divulga as modalidades femininas e trabalha para a valorização das atletas nesse universo, compartilhou com os seguidores como o português era aliado dessa luta.

O perfil da entidade no Instagram destacou que abriria uma exceção para tratar de um homem no esporte e revelou o auxílio de Diogo Jota em iniciativas de suporte ao futebol feminino.

"No Liverpool FC, sempre que havia uma campanha sobre mulheres ou sobre a manutenção das meninas no esporte, Diogo Jota aparecia. Não porque precisava. Porque ele entendia POR QUE isso importava", destacou a Her Sport.

No ano passado, por exemplo, o atacante sentou-se ao lado da irlandesa Leanne Kiernan num evento do Dia Internacional da Mulher e "emprestou sua voz a uma mensagem maior que o futebol". Segundo a entidade, na ocasião, Diogo Jota exaltou as mulheres que o criaram, sua companheira de longa data e mencionou jogadores nas quais gostaria que seus filhos se espelhassem.

"Ele falou sobre as mulheres que o criaram, falou sobre sua companheira e o apoio que ela lhe dá. Ele mencionou com entusiasmo Marta e Serena Williams como o tipo de modelos que ele espera que sua filha de dois anos e seus filhos cresçam admirando", afirma o comunicado.

A entidade Her Sport lamentou a perda de Diogo e seu irmão, André Silva, que também estava no carro. Os dois teriam perdido o controle da direção após um pneu estourar durante uma ultrapassagem.

"Acreditamos que todos têm o dever de se preocupar com igualdade e equidade. Jota entendeu isso e agiu. Uma perda devastadora para sua família, seus companheiros de equipe e todos que viram a força de seu caráter além do jogo. Descansem em paz, Diogo e André", destacou a Her Sport.

O atleta vivia sua temporada mais vitoriosa no futebol e alguns dos dias mais felizes em família. Diogo subiu ao altar com Rute em 22 de junho e posou com ela e os filhos para fotos. Em uma publicação nas redes sociais do casal, Diogo e Rute escreveram: Sim, para sempre".

Diogo morreu na madrugada desta quinta-feira, aos 28 anos. A notícia foi dada primeiramente pelo jornal Marca, da Espanha.

O jogador da seleção portuguesa sofreu um acidente de carro em Zamora, no norte da Espanha, junto com seu irmão, André Silva, de 25 anos, que também faleceu. Segundo as primeiras informações, os dois viajavam para a Inglaterra, onde Jota começaria a preparação para a temporada do Liverpool.



Segundo o jornal espanhol "Marca", o veículo dos dois jogadores acabou saindo da pista no KM 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria, e acabou pegando fogo, levando ambos os jogadores a óbito.

