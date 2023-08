A- A+

Sport Com homenagem a Ariano Suassuna, Sport lança uniforme em alusão ao traje "Sport Fino" do escritor Zélia de Andrade Lima, viúva de Ariano, participou do vídeo de lançamento divulgado pelo clube

Com homenagem a Ariano Suassuna, um dos grandes nomes da cultura pernambucana e torcedor do Leão, o Sport lançou um novo uniforme. A camisa é preta com uma faixa vermelho no centro e faz alusão ao traje #SportFino utilizado pelo escritor.

"Uma homenagem a quem passou a vida nos homenageando. Como dizia o mestre: felicidade é torcer pelo Sport. #SportFino", diz a publicação nas redes sociais.

Novo uniforme do Sport em homenagem a Ariano Suassuna. Foto: Divulgação/ Sport

No vídeo de lançamento, divulgado nas redes sociais nesta sexta-feira (4), o Clube resgatou um vídeo de Ariano contando quando utilizou o traje rubro-negro pela primeira vez. Zélia de Andrade Lima, viúva do escritor, participou da homenagem feita pelo Leão. Confira o vídeo:

"Eu recebi um convite para uma cerimônia onde ia receber uma medalha, embaixo tinha escrito 'Traje: Esporte Fino'. Eu digo: 'Meu Deus, que diabo é esporte fino?' Ai eu imaginei o seguinte: 'vou com o casaco preto da academia que vai ser responsável pela finura, o meu time lá em Pernambuco é o Sport e as cores dele são preto e vermelho. Ai eu pedi a Zélia uma camisa vermelha e fiz: Sport fino", explica Ariano sobre a utilização de um blazer preto sobre uma camisa de botão vermelha.

Além da homenagem ao traje, ao redor da faixa vermelha, há ilustrações que fazem referência ao Movimento Armorial.

Ariano Suassuna nasceu na Paraíba, em 1927, mas passou grande parte da sua vida no Recife, quando chegou aos 15 anos de idade para estudar. Além de ser um dos grandes escritores do Nordeste, com obras como "O Auto da Compadecida" e "Fernando e Isaura", Ariano é reconhecido como um grande torcedor do Sport. Ele faleceu em 2014, aos 87 anos.

Venda

O novo terceiro uniforme do Sport começa a ser vendida virtualmente nesta sexta-feira (04) e presencialmente no sábado (05), tanto pelas lojas oficiais do Leão (cazadosport.com.br) e pelas lojas da Umbro Brasil (http://umbro.com.br). As camisas chegam nas versões masculina e feminina, assim como júnior e infantil.

Coquetel de lançamento

O novo terceiro uniforme contará com um coquetel de lançamento, nesta sexta (04), na Casa de Ariano, como forma de agradecimento aos familiares pelo apoio e abertura das portas na execução da homenagem apresentada na nova camisa do Sport. O evento contará apenas com convidados.

