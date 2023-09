A- A+

SPORT Homenagem: Dona Maria José é lembrada em uniforme do Sport em jogo contra ABC

Dona Maria José entrou em campo com o Sport nesta sexta-feira (15), diante do ABC, no Frasqueirão, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em um patch com sua imagem, a data de nascimento e o símbolo do infinito, o clube rubro-negro prestou mais uma homenagem à ela, que em vida foi um símbolo de resistência nas arquibancadas do estádio da Ilha do Retiro.

Dona Maria José morreu aos 98 anos, em decorrência de um câncer, no último domingo (10). No dia seguinte, o seu corpo foi velado na sede do clube, onde torcedores, inclusive dos rivais Náutico e Santa Cruz, deram seu último adeus.

Após o momento emocionante, o caixão foi levado ao cemitério de Santo Amaro, na área central da capital pernambucana, em um carro do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), como ela havia pedido que acontecesse.

