Hóquei: Oscar Dias é convocado pela Seleção Brasileira para disputa do Pan-Americano

A- A+

O atacante rubro-negro Oscar Dias, de 24 anos, foi convocado para defender o Brasil no Campeonato Pan-Americano de Hóquei Sobre Patins. Com início em 4 de março, o torneio será sediado em Bogotá, na Colômbia.

“Fico muito feliz em poder representar meu país e poder levar o nome do Sport para fora do país. Será uma oportunidade muito boa para mim e com certeza devo isso ao clube, que sempre me deu todo o aporte necessário para me desenvolver”, disse o jogador, que viajou nesta sexta-feira (1°) para a disputa do torneio.

Cria das categorias de base do Leão, o atleta está no Clube há 14 anos. Além de jogar pelo time adulto, Oscar também é treinador das equipes sub-12, sub-14 e sub-16 do hóquei leonino.

Como técnico, conquistou o troféu do Campeonato Brasileiro de Hóquei Sobre Patins na categoria sub-14 e ficou com o terceiro lugar com a equipe sub-16. O título e o pódio ocorreram em agosto de 2023, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

Os Leões do Hóquei iniciam a pré-temporada no meio do mês de março, no ginásio Carlos Gomes, dentro do complexo esportivo da Ilha do Retiro. Renato Ramos, vice-presidente dos Esportes Olímpicos e Amadores, celebrou a convocação do atleta e destacou a evolução das modalidades rubro-negras.

“É uma convocação merecida e que faz parte da retomada dos esportes olímpicos e amadores do clube. Ainda no ano passado, tivemos um título de Campeonato Brasileiro de Hóquei na categoria sub-14, que mostra o que vem sendo plantado na modalidade”, pontuou o dirigente.

Veja também

SANTA CRUZ Caso anel superior do Arruda seja liberado, Santa Cruz terá que cumprir lista de exigências; confira