Copa do Mundo de 2026

Fifa divulga horários e locais dos jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026; partidas serão à noite

Seleção Brasileira jogará a fase de grupos contra Marrocos, Haiti e Escócia

Grupos da Copa do Mundo de 2026Grupos da Copa do Mundo de 2026 - Foto: Reprodução/Fifa

A Fifa divulgou, neste sábado (6), os horários e locais dos jogos da Copa do Mundo de 2026. Situado no Grupo C com Marrocos, Haiti e Escócia, o Brasil disputará todos os três jogos da fase de grupos à noite e na Costa Leste dos Estados Unidos.

 

 

A estreia do Brasil será contra o Marrocos, no dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), em Nova Jersey.

O segundo jogo da Seleção será contra o Haiti, no dia 19 de junho , na Filadélfia, às 22h (horário de Brasília).

Já a terceira e última partida dos comandados de Ancelotti será contra a Escócia, no dia 24 de junho, no feriado de São João. O jogo será disputado em Miami, às 19h (horário de Brasília).

Confira a tabela do Brasil
1ª rodada (13/06) - Brasil x Marrocos, às 19h, em Nova Jersey
2ª rodada (19/06) - Brasil x Haiti, às 22h, na Filadélfia
3ª rdoada (24/06) - Escócia x Brasil, às 19h, em Miami

 

