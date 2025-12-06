Fifa divulga horários e locais dos jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026; partidas serão à noite
Seleção Brasileira jogará a fase de grupos contra Marrocos, Haiti e Escócia
A Fifa divulgou, neste sábado (6), os horários e locais dos jogos da Copa do Mundo de 2026. Situado no Grupo C com Marrocos, Haiti e Escócia, o Brasil disputará todos os três jogos da fase de grupos à noite e na Costa Leste dos Estados Unidos.
GRUPO C DEFINIDO!— brasil (@CBF_Futebol) December 5, 2025
No sorteio desta sexta (05), o Brasil caiu no Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. O caminho rumo à Copa do Mundo 2026 começa a ganhar forma.
Agora é foco total para escrevermos um novo capítulo da nossa história.
Vamos juntos em busca do hexa!… pic.twitter.com/tLMr2WMX7r
Leia também
• Boston ou Nova Jersey? FIFA anuncia hoje onde Brasil estreia na Copa do Mundo 2026
• Copa do Mundo de 2026: 'Não há adversário fácil', diz Scaloni após sorteio
• Sorteio da Copa do Mundo de 2026: veja como ficou o grupo do Brasil
A estreia do Brasil será contra o Marrocos, no dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), em Nova Jersey.
O segundo jogo da Seleção será contra o Haiti, no dia 19 de junho , na Filadélfia, às 22h (horário de Brasília).
Já a terceira e última partida dos comandados de Ancelotti será contra a Escócia, no dia 24 de junho, no feriado de São João. O jogo será disputado em Miami, às 19h (horário de Brasília).
Confira a tabela do Brasil
1ª rodada (13/06) - Brasil x Marrocos, às 19h, em Nova Jersey
2ª rodada (19/06) - Brasil x Haiti, às 22h, na Filadélfia
3ª rdoada (24/06) - Escócia x Brasil, às 19h, em Miami