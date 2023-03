Horas antes de Santa x Sampaio, organizada coral usa Arruda para comemorar aniversário

A- A+

Horas antes do Santa Cruz receber o Sampaio Corrêa neste domingo (5), em confronto válido pela Copa do Nordeste, no Arruda, a sede tricolor virou palco de uma festa de aniversário de uma das principais torcidas organizadas do clube.

Antes, a festividade estava marcada para acontecer em um espaço de eventos localizado na Perimetral, em Olinda. Após órgãos de segurança impedirem a realização da comemoração no lugar previsto, a festa foi levada para o Arruda ainda no final da manhã e divulgada nas redes sociais. Em seus perfis oficiais, no entanto, o Tricolor já havia anunciado um pré-jogo, às 14h, para os torcedores que pretendem comparecer ao confronto com o Sampaio Corrêa.

Vale lembrar que em 2021, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) determinou que integrantes das principais organizadas de Náutico, Santa Cruz e Sport "se abstenham de acessar aos estádios e promoverem reuniões no entorno deles em dias de jogos".

Através de nota divulgada em seu site oficial, o Santa Cruz garantiu não ter autorizado "qualquer tipo de evento organizado por torcedores" em sua sede social. Confira na íntegra:

O Santa Cruz Futebol Clube informa a toda a sua torcida e ao público em geral, que não autorizou qualquer tipo de evento organizado por torcedores, para ser realizado na sua sede social, neste domingo, dia 05.04.2023, e em nenhuma outra data, como também, mais uma vez, ratifica a determinação da atual gestão no sentido inarredável de continuar cumprindo todas as determinações legais das autoridades competentes, para o fiel exercício da manutenção da ordem nas suas dependências, bem como, com o objetivo de exercer as finalidades sócio-desportivas da Instituição.

