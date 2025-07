Horizonte x Santa Cruz: saiba onde assistir e confira prováveis escalações

A- A+

O duelo entre Horizonte e Santa Cruz é uma das últimas oportunidades do Tricolor retomar a boa forma antes do mata-mata. O confronto válido pela 13ª rodada da Série D, acontece neste domingo (20), às 16h, no estádio Domingão, no interior cearense.

Mesmo vindo de três jogos sem vencer, o Santa segue na liderança do Grupo A3 com 24 pontos. Por outro lado, o Horizonte vem de duas vitórias seguidas e alcançou a quarta colocação com 14 pontos.

Com todos os times ainda vivos na disputa pela classificação, o treinador ressaltou a força do grupo, mas mesmo com as dificuldades busca consolidar o time na ponta da tabela.

“Temos o objetivo de terminar a primeira fase em primeiro, com o olhar no mata-mata, porque já temos um planejamento para essa fase eliminatória. É um momento que queremos consolidar com duas vitórias, com a liderança e que possamos entrar forte no mata-mata”, disse.

Escalação

Para o confronto contra o Horizonte, é possível que o treinador Marcelo Cabo continue promovendo rodízio em algumas funções, como nas laterais e no setor da camisa 10. O lateral-direito Israel segue fora por lesão na lombar e o atacante Vini Hora se soma ao departamento médico com uma contusão grau dois na coxa.

Mesmo com a classificação assegurada há três rodadas, Marcelo Cabo encontrou semelhanças na motivação das equipes e espera um duelo difícil fora de casa.

“Será um jogo difícil contra o Horizonte, um time que deu uma boa reação nas últimas rodadas, eles vão jogar todas as fichas nesse jogo, será um jogo decisivo para eles e a gente enxerga o mesmo pela manutenção da liderança”, analisou o treinador.

Momento

Sem vencer há três partidas, o comandante discorda da análise que o time vem sofrendo uma queda de rendimento. Para o treinador, o elenco precisa ter um pouco mais de calma, principalmente nos momentos ofensivos da partida.

Marcelo Cabo vem pedindo mais eficiência ofensiva para sua equipe - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

“Eu não reputo que seja uma queda de rendimento. Eu prefiro enxergar como uma oscilação. Estamos há três partidas sem vencer: dois empates e uma derrota. Se a gente tivesse uma queda de rendimento como todo mundo faz, nós teríamos feito partidas esdrúxulas, que não é a minha visão”, iniciou.

“Uma coisa que a gente precisa voltar a performar e melhorar é na hora de fazer gols. Se fizéssemos 25% dos gols perdidos, a conversa aqui seria outra, porque a gente tem criado”, concluiu.

Patativa

Também no domingo e no mesmo horário, mas em Caruaru, o Central recebe o lanterna Sousa no Lacerdão. Vice-líder do grupo, o que afasta a Patativa da liderança é apenas um gol de saldo.

Melhor defesa da competição, a equipe alvinegra aposta numa vitória nessa rodada, além de uma combinação de resultados para assumir a ponta.

