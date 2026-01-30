Hornets derrotam Mavericks por 123 a 121 e frustra atuação de 49 pontos de Cooper Flagg
Resultado ofuscou a atuação de Cooper Flag, que fez 49 pontos na partida, mas que não conseguiu evitar o revés de sua equipe
O Charlotte Hornets obteve uma vitória dramática na noite desta quinta-feira, pela temporada regular da NBA, ao bater o Dallas Mavericks por 123 a 121, no American Airlines Center. O resultado positivo ofuscou a grande atuação de Cooper Flag autor de 49 pontos na partida, mas que não conseguiu evitar o revés de sua equipe.
Flagg, que completou 19 anos em dezembro, quebrou o recorde da NBA de maior pontuação em um jogo por um jovem atleta. Cliff Robinson detinha a marca anterior, com 45 pontos, também aos 19 anos, pelo New Jersey em 9 de março de 1980.
Do outro lado, Kon Knueppel, de 20 anos, foi o destaque dos Hornets. Ele converteu dois lances livres a 4,1 segundos do fim, assinalou 34 pontos, e cravou o seu recorde pessoal em um confronto onde os jovens foram os protagonistas.
Knueppel converteu oito cestas de três pontos, estabelecendo um recorde para um novato dos Hornets, que venceram cinco jogos seguidos, sua maior sequência desde uma série de cinco compromissos em fevereiro de 2023.
A partida ainda contou com uma homenagem, já que o Dallas Mavericks aproveitou o embate em sua arena para aposentar a camisa de Mark Aguirre no intervalo. Ao final do jogo, feliz pela vitória, Knueppel preferiu exaltar a atuação do rival Cooper Flagg pelos 49 pontos.
"Cooper jogou como o melhor jogador que enfrentamos em toda a temporada. Ele fez uma partida excelente, joga muito e vai ter uma carreira incrível. Isso valorizou a nossa vitória", afirmou o jogador.
Na rodada, que contou com um total de oito duelos, Dillon Brooks foi o pilar do triunfo do Phoenix Suns, que derrotou o Detroit Pistons por 114 a 96 no Mortgage Matchup Center. O ala acertou 13 de 22 arremessos de quadra e deixou encontro com 40 pontos assinalados.
Confira os resultados dos jogos desta quinta-feira da NBA:
Philadelphia 76ers 113 x 111 Sacramento Kings
Washington Wizards 109 x 99 Milwaukee Bucks
Chicago Bulls 113 x 116 Miami Heat
Atlanta Hawks 86 x 104 Houston Rockets
Dallas Mavericks 121 x 123 Charlotte Hornets
Denver Nuggets 107 x 103 Brooklyn Nets
Phoenix Suns 114 x 96 Detroit Pistons
Minnesota Timberwolves 123 x 111 Oklahoma City Thunder
Acompanhe as partidas da rodada desta sexta-feira:
Washington Wizards x Los Angeles Lakers
Orlando Magic x Toronto Raptors
Boston Celtics x Sacramento Kings
New York Knicks x Portland Trail Blazers
New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies
Phoenix Suns x Cleveland Cavaliers
Denver Nuggets x Los Angeles Clippers
Utah Jazz x Brooklyn Nets
Golden State Warriors x Detroit Pistons