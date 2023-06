A- A+

acidente Hospital retira sedação e aponta, pela 1ª vez, melhora no quadro de goleiro do PSG internado na UTI Sergio Rico caiu de cavalo e foi atingido no pescoço pelo animal durante romaria de Pentecostes

O Hospital Virgen del Rocío, em Sevilha, apontou pela primeira vez, em boletim médico divulgado nesta quarta-feira (7), uma melhora no quadro clínico de Sergio Rico. O goleiro do Paris Saint-Germain está internado na unidade desde 28 de maio, quando caiu de um cavalo durante uma procissão religiosa em El Rocío. Os médicos retiraram completamente a sedação do jogador, mas o estado de saúde dele ainda é considerado grave.

"A equipe médica retirou completamente a sedação de Sergio Rico e, no momento, ele está evoluindo favoravelmente. Seu estado continua grave e ele segue em cuidados intensivos", diz a nota.

O goleiro do PSG foi atingido entre a cabeça e o pescoço pelo cavalo, após a queda, e sofreu traumatismo cranioencefálico. A família do jogador, como a mulher dele, Alba Silva, já haviam citado pequenas evoluções no quadro clínico, mas relataram que o caso carece de cautela e pediram orações a fãs pela recuperação de Sergio Rico.

A imprensa internacional aguarda com expectativa a divulgação do boletim, depois que a equipe médica anunciou o início da retirada da sedação e apontaram "sinais de esperança". O próximo está previsto para sexta-feira, o que pode ser antecipado em caso de mudanças significativas até lá.

De acordo com o jornal "Le Parisien", uma missa em homenagem ao jogador vai acontecer nesta quarta-feira, em Paris.

O acidente ocorreu um dia depois de o PSG ser campeão da liga francesa de futebol. A festa do título foi cancelada. O jogador recebeu inúmeras homenagens, inclusive do público do Parc des Princes, na última rodada do Campeonato Francês, que entoou seu nome durante a derrota do PSG para o Clermont, no sábado (3) — jogo que marcou a despedida de Lionel Messi do clube parisiense.

