A- A+

CIRURGIA Hospital tranquiliza sobre situação de Roberto Carlos após procedimento cardíaco: "Pleno sucesso" Ex-lateral pentacampeão mundial foi internado e passou por cirurgia preventiva em unidade de São Paulo

Não passou de um susto. Roberto Carlos se encontra estável e em bom estado de saúde após ter passado por um procedimento cardíaco preventivo em São Paulo.

O hospital no qual o pentacampeão mundial está internado garantiu que a operação foi feita "com pleno sucesso e sem intercorrências" e tranquilizou sobre o estado do ex-lateral-esquerdo.

Em nota enviada ao Globo, o Hospital Vila Nova Star esclareceu que Roberto Carlos deu entrada na segunda-feira (29) para fazer uma consulta de rotina, mas alguns problemas foram identificados no coração. No mesmo dia, ele passou pela operação.

"Durante a avaliação, a angiotomografia de coronárias identificou obstrução coronariana, sendo indicada angioplastia coronariana, realizada no mesmo dia, com pleno sucesso e sem intercorrências", disse trecho da nota do hospital.

Veja nota na íntegra:

"O ex-jogador Roberto Carlos foi internado no Hospital Vila Nova Star em 29/12/2025, após consulta de rotina em consultório com o Dr. Walter Ayres Jr., quando foram solicitados exames para a realização de um check-up.

Durante a avaliação, a angiotomografia de coronárias identificou obstrução coronariana, sendo indicada angioplastia coronariana, realizada no mesmo dia, com pleno sucesso e sem intercorrências.

O paciente evolui de forma satisfatória, encontra-se clinicamente estável, assintomático, em pós-operatório, sob observação em leito de UTI, conforme protocolo assistencial da instituição.

Dr. Walter Ayres Jr. – Médico titular

Dr. Lucas Trindade Cantú Ribeiro – Cardiologista clínico responsável

Dr. Daniel Favarão Del Negro – Diretor Geral do Hospital Vila Nova Star

Dr. Paulo Marcelo Gehm Hoff – Diretor Clínico do Hospital Vila Nova Star"

Veja também