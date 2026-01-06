Houston Rockets vencem Phoenix Suns e Kevin Durant é decisivo em vitória contra ex-clube na NBA
Ala-pivô acertou uma cesta tripla a 1,1 segundo do fim e garantiu a vitória dos Rockets
Em um jogo decidido nos momentos finais, no Toyota Center, na noite desta segunda-feira, o Houston Rockets contou com a estrela de Kevin Durant para derrotar o Phoenix Suns por 100 a 97, em duelo válido pela temporada regular da NBA.
O 15 vezes All-Star acertou uma cesta tripla a 1,1 segundo do fim e garantiu a vitória de sua equipe.
Autor de 26 pontos na partida, ele não escondeu o contentamento ao converter a cesta decisiva justamente contra sua ex-equipe.
O astro se juntou aos Rockets vindo do Phoenix neste verão em uma troca bombástica que enviou Dillon Brooks e Jalen Green para os Suns.
Questionado se o triunfo teve um sabor especial, ele foi direto ao ponto. "Com certeza", disse. "É bom jogar contra um time que te expulsou e te culpou por todos os problemas que eles tiveram. E doeu porque eu dediquei todo o meu esforço, amor e carinho aos Suns", desabafou após a partida.
No jogo, a franquia de Phoenix teve a chance de assumir a liderança antes da cesta derradeira de Durant. A tentativa de arremesso de Devin Booker, no entanto, bateu no aro e não entrou. Ele terminou o embate como o cestinha ao anotar 27 pontos.
Pelo lado do time vencedor, Durant foi quem mais pontuou (26) e ainda se destacou em quadra por conseguir dez rebotes.
Mais calmo após a vitória emblemática, que foi bastante comemorada, Durant disse que espera que esse revanchismo contra sua ex-equipe não dure muito tempo.
"Quando eu chegar em casa, provavelmente não vou me lembrar disso. Bem, vou me lembrar, mas vou tentar ao máximo esquecer e passar para a próxima", disse o ala-pivô de 37 anos, tentando colocar um ponto final neste episódio.
A rodada desta segunda-feira contou ainda com vitórias do Detroit Pistons, Boston Celtics, Toronto Raptors, Charlotte Hornets, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers e Portland Trail Blazers.
Confira o resultado dos jogos da noite desta segunda-feira:
Detroit Pistons 121 x 90 New York Knicks
Boston Celtics 115 x 101 Chicago Bulls
Toronto Raptors 118 x 100 Atlanta Hawks
Houston Rockets 100 x 97 Phoenix Suns
Oklahoma City Thunder 97 x 124 Charlotte Hornets
Philadelphia 76ers 124 x 125 Denver Nuggets
Los Angeles Clippers 103 x 102 Golden State Warriors
Portland Trail Blazers 137 x 117 Utah Jazz
Acompanhe as partidas desta terça-feira pela NBA:
Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers
Washington Wizards x Orlando Magic
Memphis Grizzlies x San Antonio Spurs
Minnesota Timberwolves x Miami Heat
New Orleans Pelicans x Los Angeles Pelicans
Sacramento Kings x Dallas Mavericks