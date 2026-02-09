A- A+

TÊNIS DE MESA Hugo Calderano assume segunda colocação no ranking mundial de tênis de mesa Mesatenista brasileiro é o primeiro fora do eixo Ásia-Europa a chegar nesta posição

O brasileiro Hugo Calderano, de 29 anos, alcançou, nesta segunda-feira (9), a segunda colocação no ranking mundial de tênis de mesa pela primeira vez em sua carreira. Esta é a primeira vez que um atleta de fora do eixo Ásia-Europa chega a esta posição.

A lista atualizada foi divulgada pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF).

Hugo Calderano agora é o número 2 do mundo com 6050 pontos, atrás apenas do chinês Wang Chuqin, que possui 9750 pontos. O brasileiro estava na terceira posição e ultrapassa outro chinês, Lin Shidong.

— #2 do Mundo! Que orgulho colocar o Brasil e as Américas nesse lugar pela primeira vez na história! Obrigado a quem está comigo nessa caminhada — escreveu Hugo Calderano nas redes sociais.



O brasileiro chegou ao top-3 do ranking pela primeira vez em janeiro de 2022.

Nesse período, Calderano ainda alcançou o 4º lugar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, ao perder a semifinal para o sueco Möregårdh e a decisão do bronze para o francês Felix Lebrun. Agora, ele se tornou o top-2 do mundo.

