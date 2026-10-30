Hugo Calderano bate alemão e encara algoz de melhor do mundo nas quartas do WTT de Montpellier

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Hugo Calderano continua dando show no WTT Champions de Montpellier, na França. Nesta sexta-feira (30), o mesa-tenista brasileiro não tomou conhecimento do alemão Dmitrij Ovtcharov, marcando 3 a 0 e se garantindo nas quartas de final da etapa.





Depois de uma estreia tranquila diante do japonês Hiroto Shinozuka, com 3 a 0 e parciais de 11/7, 12/10 e 11/6, Calderano manteve a força e concentração para manter a grande campanha, com 11/9, 11/9 e 11/4 diante de Ovtcharov.



Buscando um retorno ao Top 5 do ranking da ITTF após cair para a sétima colocação, o brasileiro imaginava encarar o melhor do mundo, o prodígio Sora Matsushima, de somente 19 anos, neste sábado. Mas o japonês acabou surpreendido nas oitavas, caindo precocemente.



O algoz de Matsushima foi o russo Vladimir Sidorenko, com o qual o japonês já começa a criar uma grande rivalidade - o bateu na final do Smash dos Estados Unidos, em julho. O adversário de Calderano se vingou com 12/10, 9/11, 11/8 e 11/6.



Será apenas o segundo confronto da história de Calderano e Sidorenko. E o primeiro no WTT. No único encontro, ainda em 2020, o brasileiro levou a melhor com duro triunfo por 3 a 2, parciais de 11/8, 6/11, 12/10, 7/11 e 11/6.

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