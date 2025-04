Hugo Calderano bate chinês e disputa final inédita na Copa do Mundo de tênis de mesa

A- A+

Hugo Calderano garantiu neste sábado (19) mais um feito histórico em sua carreira ao conquistar uma vitória marcante sobre o chinês Wang Chuqin na Copa do Mundo de tênis de mesa, disputada em Macau. O brasileiro venceu por 4 sets a 3, com parciais de 14/12, 5/11, 6/11, 7/11, 11/7, 11/5 e 12/10. Com o resultado, Calderano avança pela primeira vez à grande final do torneio, consolidando sua melhor campanha na competição até o momento.



Em um primeiro set acirrado, Calderano fechou em alta em 14/12. O brasileiro começou a partida com postura dominante, comandando a maioria dos pontos. Foi ele quem ditou o ritmo das trocas. No momento decisivo, salvou três set points e, com agressividade e controle, fechou o primeiro set.



Na sequência, Chuqin cresceu no jogo e empatou a partida vencendo a segunda parcial por 11/5. O chinês encurtou os saques com eficiência, limitou as investidas ofensivas de Calderano e assumiu o controle dos pontos, pressionando o brasileiro com intensidade. Calderano ainda tentou reagir, mas Wang conquistou pontos decisivos.



O chinês seguiu comandando as ações, controlando os pontos e alternando entre finalizações certeiras e jogadas que forçaram o erro de Calderano. Dominando, Chuquin venceu o terceiro set por 11/6 e virou a partida.

No quarto set, Chuquin fechou mais uma vez a parcial em vantagem em 11/7. Calderano, por sua vez, aproveitou oportunidades e venceu o quinto set por 11/7, diminuindo a diferença no placar.



Mantendo o bom desempenho, Calderano empatou o jogo e levou a semifinal para o último e decisivo set com parcial de 11/5. Nele, derrubou o chinês e agora vai à final após fechar parcial em 12/10, fazendo história para o tênis de mesa brasileiro.

