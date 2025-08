A- A+

Tênis de mesa Hugo Calderano disputa vaga na semifinal em Foz do Iguaçu Principal nome do WTT Star Contender enfrenta japonês Yukiya Uda

Terceiro colocado do ranking mundial de tênis de mesa, Hugo Calderano decide neste sábado (2) a vaga nas semifinais do WTT Star Contender Foz do Iguaçu contra o japonês Yukiya Uda (40º), às 18h10 (de Brasília). Eles já se enfrentaram três vezes em eventos internacionais, com 100% de aproveitamento para o brasileiro. A última vitória veio na histórica conquista da Copa do Mundo, ainda na fase de grupos.



Na primeira partida deste sábado, o carioca de 29 anos bateu Chang Yu-An (84º), de Taipei, por 3 sets a 1 (10/12, 11/8/ 11/9 e 11/8). Na véspera, ele já havia eliminado na sua estreia o alemão Wim Verdonschot (171º) por 3 sets a 1 (11/7, 16/14, 9/11 e 11/8).

“Como todos os japoneses, ele é muito consistente. Por ser canhoto, também saca bem, tem boas recepções, como o adversário de hoje. Mas o importante vai ser me concentrar no meu jogo, no que sei fazer de melhor e focar em alguns pontos táticos”, projetou o brasileiro cabeça de chave número um do torneio sobre a decisão do final da tarde deste sábado. Se avançar, o carioca volta à mesa no domingo (3) para buscar uma vaga na decisão contra o vencedor da partida entre o sul-coreano Oh Junsung (20º) e o japonês Yuta Tanaka (37º).

Hugo vive um grande momento: ele foi à final dos quatro últimos torneios que disputou, levando três taças. Em abril, conquistou a Copa do Mundo. No mês seguinte, foi vice-campeão mundial. Depois, ficou com os títulos do WTT Star Contender Ljubljana, na Eslovênia, em junho, e do WTT Contender Buenos Aires, na Argentina, há menos de uma semana. O WTT Star Contender Foz do Iguaçu entrega 600 pontos ao campeão e distribui US$ 300 mil (R$ 1,6 milhão) em premiações.

