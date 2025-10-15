Qua, 15 de Outubro

Tênis de mesa

Hugo Calderano e Bruna Takahashi são campeões do Pan-Americano nos EUA

É o terceiro título da dupla, apelidada pelos torcedores de Calderashi, nesta temporada

Hugo Calderano e a Bruna Takahashi são os novos campeões das Américas de tênis de mesaHugo Calderano e a Bruna Takahashi são os novos campeões das Américas de tênis de mesa - Foto: Alexandre Loureiro/COB

O carioca Hugo Calderano e a paulista Bruna Takahashi são os novos campeões das Américas na dupla mistas do tênis de mesa. É o terceiro título da dupla, apelidada pelos torcedores de Calderashi, nesta temporada.

Na final disputada noite de terça-feira (14), os brasileiros venceram com tranquilidade os porto-riquenhos Steven Moreno e Brianna Burgos por 3 sets a 0 (parciais de 11/5, 11/7 e 11/4) em pouco mais de 20 minutos de jogo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por ITTF Americas (@ittfamericas)

"Foi um jogo muito bom, [estamos] muito felizes com esse título né, é um campeonato muito importante. Feliz com nossa performance ao longo do torneio e na final também”, comemorou Calderano, número 3 do mundo, ao lado de Takahashi (19ª no ranking feminino), em postagem nas redes sociais.

A delegação brasileira conta com oito atletas no Pan-Americano (metade em cada gênero), que termina no próximo domingo (19).

