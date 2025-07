Hugo Calderano é impedido de viajar aos EUA e fica fora de torneio em Las Vegas

A- A+

Terceiro colocado do ranking mundial de tênis de mesa, Hugo Calderano não poderá disputar o WTT Grand Smash Estados Unidos devido a um impedimento burocrático para entrada no país. A competição começa nesta quinta-feira (03), em Las Vegas.

Como possui cidadania portuguesa, Hugo necessitaria apenas informar a sua entrada nos Estados Unidos por meio do Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem (ESTA, em inglês), já que os países da União Europeia fazem parte do Programa de Isenção de Visto.

O brasileiro efetuou a sua solicitação, mas, diante do prazo maior do que o habitual para confirmação por parte das autoridades estadunidenses, entrou em contato com a Alfândega e Proteção de Fronteiras (CPB). Hugo, então, foi informado que não estava mais elegível para a dispensa de visto por ter ido a Cuba em 2023. Ele esteve no país para a disputa do Campeonato Pan-Americano e do evento de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, eventos organizados pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF).

Diante da situação, Hugo realizou todos os esforços possíveis para obter um visto regular emergencial, contando, inclusive, com o apoio da Associação de Tênis de Mesa dos Estados Unidos (USATT) e do Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos (USOPC). O agendamento emergencial foi aprovado, mas não havia disponibilidade para uma entrevista consular que lhe permitisse chegar a tempo do início da competição.

— Segui o mesmo protocolo de todas as viagens anteriores que fiz aos Estados Unidos utilizando o meu passaporte português. Ao ser informado sobre a situação, mobilizei toda a minha equipe para conseguir um visto regular de emergência, mas, infelizmente, não houve tempo hábil. É frustrante ficar fora de uma das mais importantes competições da temporada por questões que fogem do meu controle, especialmente vindo de resultados tão positivos — disse o carioca de 29 anos.

Hugo vive um grande momento nas mesas. Nos últimos dois meses, o brasileiro alcançou os maiores feitos da sua carreira: o título da Copa do Mundo e, mais recentemente, a medalha de prata no Mundial.

Já no último fim de semana, conquistou o WTT Star Contender Ljubljana, sua oitava taça no WTT, como é chamado o Circuito Mundial desde 2021. Também em junho, encerrou sua trajetória de nove temporadas pelo Liebherr Ochsenhausen liderando o clube na conquista da Liga Alemã.

