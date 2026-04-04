Dom, 05 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo04/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TÊNIS DE MESA

Hugo Calderano garante medalha na Copa do Mundo de tênis de mesa e vai encarar número 1 do mundo

Neste sábado, ele venceu o francês Alexis Lebrun por 4 sets a 0, com parciais de 11/8, 11/7, 11/9 e 11/8

Reportar Erro
Brasileiro Hugo Calderano é classificado para a semifinal da Copa do Mundo de Tênis de Mesa - Foto: Divulgação / ITTF

O brasileiro Hugo Calderano está de volta à semifinal da Copa do Mundo de Tênis de Mesa e já garantiu nova medalha. Neste sábado, o triunfo foi contra o francês Alexis Lebrun (14º), por 4 sets a 0, com parciais de 11/8, 11/7, 11/9 e 11/8, em Macau, na China.

Na madrugada de domingo, por volta das 2h (de Brasília), o carioca desafia o número 1 do mundo, o chinês Wang Chuqin, por vaga à final.

— Com certeza é um grande desafio, ele é o número 1 do mundo, vou tentar desfrutar da partida mais uma vez — disse Calderano, terceiro colocado no ranking mundial.

O chinês Wang Chuqin chega à semifinal após virada contra o esloveno Darko Jorgic (16º), por 4 sets a 3 (11/4, 9/11, 7/11, 9/11, 12/10, 11/6 e 11/8).

No ano passado, na semifinal, o mesatenista da China foi derrotado por Calderano que consquistou o título do torneio.

O outro finalistas em Macau sairá do duelo entre Lin Yun-Ju (7º), da China Taipei, e o japonês Sora Matsushima (8º).

Calderano chegou às quartas de final da Copa do Mundo após vencer duelo acirrado contra o japonês Shunsuke Togami por 4 sets a 3, na manhã de sexta-feira. O brasileiro havia terminado a fase de grupos com vitórias sobre o tcheco Lubomir Jacarik e o sueco Kristian Karlsson.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter