Hugo Calderano garante medalha na Copa do Mundo de tênis de mesa e vai encarar número 1 do mundo
Neste sábado, ele venceu o francês Alexis Lebrun por 4 sets a 0, com parciais de 11/8, 11/7, 11/9 e 11/8
O brasileiro Hugo Calderano está de volta à semifinal da Copa do Mundo de Tênis de Mesa e já garantiu nova medalha. Neste sábado, o triunfo foi contra o francês Alexis Lebrun (14º), por 4 sets a 0, com parciais de 11/8, 11/7, 11/9 e 11/8, em Macau, na China.
Na madrugada de domingo, por volta das 2h (de Brasília), o carioca desafia o número 1 do mundo, o chinês Wang Chuqin, por vaga à final.
— Com certeza é um grande desafio, ele é o número 1 do mundo, vou tentar desfrutar da partida mais uma vez — disse Calderano, terceiro colocado no ranking mundial.
O chinês Wang Chuqin chega à semifinal após virada contra o esloveno Darko Jorgic (16º), por 4 sets a 3 (11/4, 9/11, 7/11, 9/11, 12/10, 11/6 e 11/8).
No ano passado, na semifinal, o mesatenista da China foi derrotado por Calderano que consquistou o título do torneio.
O outro finalistas em Macau sairá do duelo entre Lin Yun-Ju (7º), da China Taipei, e o japonês Sora Matsushima (8º).
Calderano chegou às quartas de final da Copa do Mundo após vencer duelo acirrado contra o japonês Shunsuke Togami por 4 sets a 3, na manhã de sexta-feira. O brasileiro havia terminado a fase de grupos com vitórias sobre o tcheco Lubomir Jacarik e o sueco Kristian Karlsson.