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TENIS DE MESA Hugo Calderano passa fácil por Alexis Lebrun e avança às semifinais da Copa do Mundo A partida teve 31 minutos de duração

Na manhã deste sábado (04), o brasileiro Hugo Calderano não teve dificuldades para derrotar o francês Alexis Lebrun, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Tênis de Mesa pelo simples masculino. Em Macau, na China, o mesatenista derrotou o europeu por 4 sets a 0, em uma partida que durou pouco mais de meia-hora

O domínio de Calderano prevaleceu do início ao fim do confronto, sem dar grandes oportunidades ao adversário. As parciais foram 11 a 8, 11 a 7, 11 a 9 e 11 a 8. A partida teve 31 minutos de duração. Com o resultado, o brasileiro garantiu ao menos a medalha de bronze na competição.

"Muito feliz com a maneira como joguei, o Alexis está em uma grande forma", celebrou Hugo após a vitória.

Agora o próximo desafio de Hugo será o chinês Wang Chuqin, líder do ranking mundial, e que busca o primeiro título em simples de Copa do Mundo. O adversário de Calderano enfrentou o eslovêno Darko Jorgic nas quartas de final, por 4 sets a 3, também neste sábado.

"Com certeza é um grande desafio. Ele é o número 1 do mundo, vou tentar desfrutar da partida mais uma vez".

A semifinal está agendada para a madrugada de sábado (04) para domingo (05). Quem passar deste duelo enfrentará o vencedor da partida entre Lin Yu-Ju, de Taiwan, e Matsushima Sora, do Japão.

Na edição do ano passado, Hugo Calderano conquistou a medalha de ouro e se tornou o primeiro sul-americano a alcançar o lugar mais alto do pódio no torneio.



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