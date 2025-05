Hugo Calderano sofre, mas vence casaque e vai às oitavas no Mundial de tênis de mesa

A- A+

Após conquistar vitórias tranquilas no Mundial de tênis de mesa, o brasileiro Hugo Calderano sofreu nesta quarta-feira para avançar às oitavas de final. O atual número três do mundo precisou buscar a virada para superar o surpreendente casaque Kirill Gerassimenko por 4 sets a 2, com parciais de 9/11, 9/11, 11/5, 12/10, 11/09 e 11/07, em Doha, no Catar.

Calderano vinha de triunfos sem sobressaltos em suas duas primeiras partidas na chave de simples. Tanto que só tinha perdido um set em oito disputados. Nesta quarta, o triunfo levou pouco mais de uma hora sobre um rival, atual 59º do mundo e que vinha surpreendendo na competição. Na partida anterior, eliminou o favorito japonês Hiroto Shinozuka (28º).



Nas oitavas de final, na quinta-feira, Calderano enfrentará o nigeriano Quadri Aruna, atual 31º do ranking mundial. Se confirmar o favoritismo, o brasileiro poderá reencontrar o francês Félix Lebrun, reeditando nas quartas a disputa pela medalha de bronze na Olimpíada de Paris-2024. Na ocasião, Lebrun impediu o brasileiro de conquistar a sonhada medalha olímpica.



Nesta quarta, o mesa-tenista brasileiro enfrentou dificuldades nos dois primeiros sets, perdendo ambos por pequena margem. Calderano exibia muita agressividade nos golpes, numa estratégia que vinha rendendo muitos erros, favorecendo Gerassimenko.



Depois de penar nas duas parciais, o brasileiro mudou a tática e passou a fazer o casaque "jogar mais" a cada ponto, alongando as disputas. Como consequência, o adversário, menos experiente, passou a acumular muitos erros não forçados. Calderano aproveitou o momento favorável e iniciou sua reação.



A estratégia funcionou perfeitamente até o sexto set, quando Gerassimenko já não disfarçava o incômodo com os próprios erros e alta efetividade do brasileiro. Sem sustos e com a partida estabilizada, Calderano fechou o jogo e confirmou o favoritismo e a classificação às oitavas de final.

