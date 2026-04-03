Hugo Calderano supera drama contra japonês e avança às quartas da Copa do Mundo

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Em uma batalha de nervos, Hugo Calderano confirmou o favoritismo, mas não sem antes testar o coração da torcida brasileira.



O atual número três do ranking mundial garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Tênis de Mesa nesta sexta-feira, ao derrotar o japonês Togami Shunsuke por 4 a 3 (parciais de 11/6, 8/11, 4/11, 11/4, 10/12, 11/4 e 11/9).



O confronto, válido pelas oitavas de final, foi marcado pela oscilação de domínio. Calderano iniciou de forma agressiva, fechando o primeiro set em 11/6.









No entanto, Togami reagiu rapidamente, aproveitando falhas de recepção do brasileiro para virar a partida com 11/8 e um contundente 11/4.



O equilíbrio se manteve até o fim. Após Calderano igualar o placar, o quinto set tornou-se o divisor de águas: em uma disputa ponto a ponto, o japonês levou a melhor por 12/10, ficando a apenas um set da vitória.

Com volume de jogo intenso, o brasileiro atropelou no sexto set (11/4) e manteve a frieza para fechar o jogo no sétimo set por 11/9.



Sem tempo para descanso, Calderano já projeta o duelo das quartas de final. Ele enfrentará o francês Alexis Lebrun, atual 14º do mundo, neste sábado, às 9h15.



Bruna Takahashi se despede

Mais cedo, o Brasil encerrou sua participação na chave feminina. Bruna Takahashi lutou, mas foi superada pela japonesa Hashimoto Honoka, 15ª do ranking, por 4 sets a 1.



Com o resultado, Bruna se despede da competição individual em Macau, deixando Calderano como o único representante brasileiro ainda vivo no torneio.

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