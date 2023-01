Hugo não treina e futuro no Santa será definido na terça (24)

A- A+

Uma reunião, programada para acontecer nesta terça (24), deve definir o futuro do atacante Hugo Cabral no Santa Cruz. Após episódio de indisciplina no jogo passado, contra o Vitória, pela Copa do Nordeste, o atleta recebeu o pedido da diretoria para não participar da atividade desta segunda (23), no Arruda. A informação foi dada inicialmente pelo portal Globoesporte.



Hugo se recusou a ser substituído pelo técnico Ranielle Ribeiro durante a partida contra o Vitória. O jogador só deixou o campo alguns minutos depois, após o Leão abrir o placar. Ele saiu para a entrada de Marcelinho. Nos acréscimos, Yan marcou para a Cobra Coral e empatou o duelo em 1x1.



“Ali no calor do jogo, não prestamos atenção a isso. Sabemos da importância dele para o grupo e não cabe a gente decidir. Isso é com a comissão. Creio que vão achar uma solução porque ele é importante para o nosso grupo”, afirmou o goleiro Geaze.





A reunião deve envolver Hugo, Ranielle Ribeiro, demais membros da comissão técnica e diretoria. O cenário se desenha para uma saída do atacante. Após o jogo, o treinador não deu entrevistas coletivas, tampouco qualquer outro atleta do elenco.

O próximo jogo do Santa Cruz é quinta (26), contra o Caruaru City, no Arruda.

