Futebol Brasileiro Hugo Souza brilha, Corinthians vence Cruzeiro nos pênaltis e avança à final da Copa do Brasil Coringão espera o vencedor e Vasco ou Fluminense

O Corinthians é o primeiro time garantido na final da Copa do Brasil 2025. Neste domingo (14), em Itaquera, após 2x1 para o Cruzeiro no tempo normal (2x2 no agregado), o Alvinegro paulista venceu 5x4 nas cobranças de pênaltis com brilho do goleiro Hugo Souza.





Precisando reverter o placar desde o primeiro segundo, o Cruzeiro foi o time que se lançou ao ataque e buscou tomar conta do jogo. Por sua vez, o Corinthians buscou fazer aquilo que fez de melhor no jogo de ida: jogar no contra-ataque.

A Raposa chegou com muito perigo aos 16 minutos. Kaio Jorge atacou pela esquerda e cruzou na medida para Matheus Pereira acertar vôlei, mesmo no contrapé, Hugo Souza fez linda defesa, a bola ainda sobrou para Sinisterra, mas o novo chute foi barrado por Gustavo Henrique.

Aos 24, foi a vez de Matheus Pereira servir Kaio Jorge na meia lua da grande área, a finalização foi firme, mas no centro do gol e Hugo Souza conseguiu espalmar.

O ímpeto do time mineiro foi recompensado aos 39 minutos. Christian abriu pelo lado direito e lançou no segundo pau, onde Arroyo entrou cabeceando e deixando tudo igual no placar agregado.

Na volta do intervalo, foi a vez do Corinthians querer igualar as coisas. Contudo, numa rápida escapada, o Cruzeiro puxou contra-ataque, Kaio Jorge rolou para Arroyo com o gol aberto e ampliou o marcador logo aos 6 minutos do segundo tempo.

A resposta corintiana veio rápida. Aos 10 minutos, em cobrança na área, André Ramalho escorou no segundo pau, a defesa mineira não conseguiu afastar e Matheus Bidu deixou tudo igual no placar agregado.

Os minutos seguintes foram de blitz alvinegra, com quatro perigosas finalizações: Depay e Garro pararam em Cássio; Matheus Bidu e Bindon acertaram o travessão e a trave, respectivamente.

Apesar da longa pressão do time da casa até o final, o confronto foi decidido nos pênaltis após 2x2 no placar agregado.

Pênaltis

Em um jogo com dois grandes pegadores de pênaltis, Cássio e Hugo Souza, os batedores precisavam ser cirúrgicos para marcar. Primeiro, Yuri Alberto parou em Cássio. Quando podia dar a vitória ao time mineiro, na quinta cobrança, Gabigol ficou em Hugo Souza.

Nas disputas alternadas, Hugo Souza brilhou mais uma vez e parou o volante Walace. Sobrou para o jovem Bidon sacramentar a classificação, com bola de um lado e goleiro do outro, deixando o sonho do tetra da Copa do Brasil vivo em Itaquera.

