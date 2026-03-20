Hugo Souza, do Corinthians, é convocado para seleção brasileira
Goleiro de 27 anos subsituirá Alisson, do Liverpool, cortado por lesão
O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, foi convocado, nesta sexta-feira, para a seleção brasileira. O jogador foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti para substituir Alisson, do Liverpool, cortado por causa de uma lesão.
Com isso, Hugo Souza fará parte do grupo da seleção brasileira que disputará os amistosos da próxima Data-Fifa, contra França e Croácia, em Boston e Orlando, respectivamente.
Este é o último teste do Brasil antes da disputa da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.
No dia 18 de maio, Ancelotti faz a convocação final para a Copa do Mundo. O Brasil estreia na competição no dia 13 de junho, contra Marrocos. Antes, faz amistosos de preparação com Panamá e Egito.