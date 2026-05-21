Hugo Souza posta vídeo com reação à ausência na lista da Copa e vibra com convocação de Neymar
Goleiro do Corinthians acompanhou anúncio da seleção ao lado de amigos e familiares
Hugo Souza compartilhou em seu canal no YouTube o momento em que descobriu que ficou fora da lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026. Presença frequente nas convocações de Carlo Ancelotti nos últimos meses, o goleiro do Corinthians viu os nomes de Alisson Becker, Ederson e Weverton serem escolhidos para o Mundial.
Hugo acompanhou o anúncio oficial em casa, ao lado de amigos e familiares. Antes da divulgação dos nomes, o jogador admitiu viver um clima de ansiedade.
— Quase arrancando os cabelos. Agonia — resumiu o goleiro durante a transmissão publicada em seu canal nesta quarta-feira.
Veja o momento:
Ao perceber que não estava entre os convocados, Hugo permaneceu assistindo até o fim da lista. A reação mais efusiva aconteceu quando Neymar foi anunciado entre os selecionados. O goleiro levantou da poltrona, bateu palmas e comemorou a presença do atacante na Copa.
Após o encerramento da convocação, Hugo deixou rapidamente a sala e retornou minutos depois para conversar com os convidados. Em tom emocionado, destacou a transformação vivida nos últimos anos e valorizou o fato de ter disputado uma vaga no elenco final da Seleção.
— Dois anos atrás eu estava desempregado e hoje estava na sala da minha casa assistindo à convocação com expectativa de estar nela. A gente fica triste por não ir porque teve chance de ir. Agora é trabalhar para estar na próxima. Eu vou estar lá — afirmou.
O goleiro também celebrou a presença de companheiros e amigos na lista final.
— Fiquei feliz. O Léo Pereira é meu irmão e foi convocado. Neymar foi para a Copa — completou.