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FUTEBOL Hugo Souza revela taça da Copa do Mundo como papel de parede do celular: "Durmo e acordo vendo" Goleiro do Corinthians está na pré-lista da seleção brasileira para o Mundial de 2026

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, vive horas de expectativa pela possibilidade de disputar a Copa do Mundo de 2026. Presente na pré-lista elaborada por Carlo Ancelotti para o torneio, o jogador aguarda a divulgação da convocação final da seleção brasileira, marcada para esta segunda-feira.

Após a derrota do Corinthians para o Botafogo por 3 a 1, neste domingo, Hugo falou sobre a ansiedade para saber se estará entre os escolhidos do treinador italiano para defender o Brasil no Mundial da América do Norte.

— O papel de parede do meu telefone é esse aqui — disse o goleiro em entrevista após o jogo, mostrando uma imagem da taça da Copa do Mundo. — Eu durmo e acordo com essa imagem todos os dias. Vou ficar em casa, assistir com a minha família e ver o resultado final. Seja o que Deus quiser, mas estou com a expectativa muito boa. Será uma surpresa para todo mundo, na mesma esperança de todos os brasileiros. É a primeira vez que passo por algo assim.





Hugo Souza, goleiro do Corinthians, sobre uma possível convocação para Copa do Mundo.



"Eu durmo e acordo com essa imagem (papel de parede da taça da Copa no celular) todo os dias."



️@TNTSportsBR pic.twitter.com/jqVoAo8Lg9 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 17, 2026

A disputa por uma vaga entre os goleiros da seleção brasileira é considerada uma das mais equilibradas do ciclo. Hugo concorre diretamente com nomes experientes como Alisson Becker, Ederson e Bento.

Titular absoluto da seleção nos últimos anos, Alisson conviveu recentemente com problemas físicos no Liverpool, enquanto Ederson também enfrentou oscilações e questões físicas ao longo da temporada europeia.

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