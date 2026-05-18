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FUTEBOL

Hugo Souza revela taça da Copa do Mundo como papel de parede do celular: "Durmo e acordo vendo"

Goleiro do Corinthians está na pré-lista da seleção brasileira para o Mundial de 2026

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Hugo Souza atuando pelo CorinthiansHugo Souza atuando pelo Corinthians - Foto: Rodrigo Coca / Corinthians

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, vive horas de expectativa pela possibilidade de disputar a Copa do Mundo de 2026. Presente na pré-lista elaborada por Carlo Ancelotti para o torneio, o jogador aguarda a divulgação da convocação final da seleção brasileira, marcada para esta segunda-feira.

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Após a derrota do Corinthians para o Botafogo por 3 a 1, neste domingo, Hugo falou sobre a ansiedade para saber se estará entre os escolhidos do treinador italiano para defender o Brasil no Mundial da América do Norte.

— O papel de parede do meu telefone é esse aqui — disse o goleiro em entrevista após o jogo, mostrando uma imagem da taça da Copa do Mundo. — Eu durmo e acordo com essa imagem todos os dias. Vou ficar em casa, assistir com a minha família e ver o resultado final. Seja o que Deus quiser, mas estou com a expectativa muito boa. Será uma surpresa para todo mundo, na mesma esperança de todos os brasileiros. É a primeira vez que passo por algo assim.

A disputa por uma vaga entre os goleiros da seleção brasileira é considerada uma das mais equilibradas do ciclo. Hugo concorre diretamente com nomes experientes como Alisson Becker, Ederson e Bento.

Titular absoluto da seleção nos últimos anos, Alisson conviveu recentemente com problemas físicos no Liverpool, enquanto Ederson também enfrentou oscilações e questões físicas ao longo da temporada europeia.

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