Futebol Hugo usa termo homofóbico para provocar Náutico antes do Clássico das Emoções "Hoje não foi um bom dia pra mim, mas a barbie vai pagar no domingo", disse o atacante do Santa Cruz após o empate em 1x1 com o Afogados

O atacante Hugo soltou uma declaração de cunho homofóbico após o empate do Santa Cruz em 1x1 com o Afogados, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano. Questionado sobre o desempenho no duelo desta quinta (12), o atleta confessou que não fez um bom jogo, mas no fim acabou aproveitando para provocar o rival Náutico, adversário do domingo (15), também pelo Estadual;



“Não fiz um bom jogo e o torcedor tem total direito de cobrar. É normal. Conseguimos pelo menos um empate em um jogo difícil. Temos que levar esse jogo de aprendizado. A gente sabe que dentro de casa a gente tem que ser forte, a gente tem que conseguir as vitórias. Então vamos pro próximo jogo, no clássico. Hoje não foi um bom dia para mim, mas a barbie vai pagar no domingo”, disse, em entrevista à Rádio Jornal.





O termo ‘Barbie’ é como torcedores rivais chamam de forma pejorativa o Náutico, com conotação homofóbica. Questionado na entrevista coletiva sobre o fato, o técnico Ranielle Ribeiro informou apenas que não estava ciente da declaração, evitando tecer qualquer comentário crítico.

