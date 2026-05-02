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FUTEBOL Hulk chora em despedida do Atlético-MG: "Achei que não ia ter fim"; veja o vídeo Jogador está a caminho do Fluminense; ele fará uma festa de despedida no próximo dia 10

Hulk divulgou um vídeo bastante emocionado em suas redes sociais se despedindo do Atlético-MG. O clube anunciou a rescisão amigável com o atacante na tarde desta sexta-feira — ele está a caminho do Fluminense.

O jogador de 39 anos não falou sobre os motivos para a sua saída, mas afirmou que chegou a hora de seguir seu caminho.

No vídeo, o jogador exalta a passagem que teve pelo Galo: “Camisa a gente troca, mas a história ninguém apaga. E o que a gente viveu aqui não termina hoje. Isso continua em cada torcedor, em cada criança que ainda vai sonhar, em cada vez que alguém gritar ‘Aqui é Galo!'”.



Hulk permaneceu por cinco temporadas e meia no clube mineiro, como qual conquistou diversos títulos. Entre os mais importantes estão a Série A do Brasileirão e Copa do Brasil, conquistadas em 2021. No ano seguinte, ele foi campeão da Supercopa do Brasil. O paraibano ainda possui cinco títulos de Campeonato Mineiro.





Pelo time, ele entrou em campo em 311 partidas e marcou 140 gols. Agora, Hulk está livre para se transferir para um novo clube.

O atacante terá uma festa de despedida no próximo dia 10. Ela acontecerá na antes da partida contra o Botafogo, pelo Brasileirão.

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